Ministrul Muncii, ultimele informații despre salarii

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre neînțelegerile privind legea salarizării.

„Sindicatele nu au mai avut aceeași poziție ca data trecută. Noi am dorit să introducem această ordonanță pe ordinea de zi, pentru ca niciun angajat să nu fie afectat, mă refer la cei care lucrează part-time. Problemele au apărut la mediul bugetar, iar imediat ce am luat la cunoștință am încercat să le rezolvăm. Ar fi bine ca toți angajații care lucrează la stat să nu lucreze part-time. Mai există profesori care nu își pot asigura norma întreagă. De exemplu profesori de limba germană. Pentru ei am adoptat această ordonanță, astfel încât să nu fie probleme nici pentru luna ianuarie”, a spus ministrul Muncii.

Ministrul a mai spus și cine sunt beneficiarii importantelor majorări și care este raționamentul ajustării pentru un procent de 3% dintre bugetari.

„Eu am spus încă de acum șase luni că vor fi salarii care vor scădea. Nu scad toate salariile, scad 3%, salarii foarte mari sau salarii medii, dar care raportate la același nivel în sistemul bugetar erau mai scăzute. Noi am vrut să echilibrăm sistemul”, a precizat Olguța Vasilescu.

Ministrul Muncii a adus câteva lămuriri și în ceea ce privește sectorul privat. „Noi urmărim și ce se întâmplă în mediul privat. Poate sunt patroni care au un angajat-doi, care nu știu exact ce au de făcut, să li se explice faptul că patronul nu trebuie să pună mai mulți bani din firmă pentru a face netul angajatului, deci niciun ban în plus din partea patronilor”.

Sindicatele amenință cu proteste

„În ceea ce privește grefierii, ieri am avut o discuție cu sindicatele. Aproape în tot sistemul se greșiseră calculele salariale. Am dat o normă de interpretare din care reiese clar că salariile grefierilor nu scad”.

„În ceea ce privește polițiștii, s-au făcut toate simulările, au o creștere de 4%, la fel ca majoritatea bugetarilor”.