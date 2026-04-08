Ministrul Sănătății propune un nou sistem pentru organizarea gărzilor în spitale pentru creșterea numărului de operații

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Sănătăţii a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordin care vizează reorganizarea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi, flexibilizarea activităţii chirurgicale în blocul operator şi regândirea mecanismului de organizare a gărzilor, a anunţat, miercuri, ministrul Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe Facebook.

„Astăzi am pus în transparenţă decizională o nouă modificare legislativă care completează reaşezarea sistemului de sănătate şi modul în care sunt oferite serviciile medicale pentru oameni. Principalele modificări ale ordinului de ministru aflat în transparenţă vizează: regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi, flexibilizarea activităţii chirurgicale în blocul operator, regândirea mecanismului de organizare a gărzilor. Blocul operator poate funcţiona în intervalul 8:00-20:00, prin organizarea în ture succesive.

A doua tură nu înlocuieşte garda, ci prelungeşte activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenţii şi timpi de aşteptare mai mici”, a scris Rogobete.

Ministrul a subliniat că fiecare oră suplimentară în blocul operator înseamnă o intervenţie în plus pentru un pacient.

„Aceeaşi logică se aplică şi în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcţie de adresabilitate şi de echipele disponibile. Decizia de organizare aparţine medicului şef de secţie, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare şi cu nevoia reală de servicii”, afirmă ministrul.

Totodată, proiectul clarifică modul de organizare a gărzilor, introducând patru categorii: gardă de urgenţă, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu şi, ca element nou, gardă intervenţională pentru specialităţile care necesită astfel de intervenţii (cardiologie intervenţională, neurologie intervenţională, radiologie intervenţională etc.).

„Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele îşi vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcţie de specificul spitalului, al secţiei, de disponibilitatea resursei umane şi de adresabilitate.

Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activităţii medicale şi al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ţine cont de resursa umană, de evoluţia tehnologiei şi a industriei farmaceutice şi de nevoile oamenilor", a mai scris ministrul Sănătăţii.