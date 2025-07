Ministrul Transporturilor a semnat autorizația pentru încă un lot din Autostrada A8

Imagini de pe șantierul A8. Foto: Casian Mitu/Inquam Photos

Autorizaţia de construire pentru 22 de kilometri ai Autostrăzii Târgu Mureş - Târgu Neamţ, între Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului, plus legătura cu Autostrada A3, a fost semnată luni, aceasta fiind esenţială pentru începerea lucrărilor, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban.



"Am dat undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii A8! Astăzi, a fost semnată autorizaţia de construire pentru 22 de kilometri ai Autostrăzii Târgu Mureş - Târgu Neamţ, între Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului, plus legătura cu Autostrada A3. Această autorizaţie este esenţială! Fără ea, lucrările nu pot începe", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, se vor construi 22 km de autostradă la care se adaugă 2,4 km de legătură şi se lucrează în judeţul Mureş, pe traseul a 6 localităţi. Valoarea lucrărilor este de peste 760 milioane lei, iar timpul de execuţie de 17 luni.



"Autostrada A8 va lega Moldova de Transilvania - un vis aşteptat de zeci de ani, iar azi facem un pas important în realizarea acestui obiectiv de infrastructură. Ştiu cât de mult a fost aşteptată această autostradă. Semnătura de azi înseamnă că nu mai vorbim doar de promisiuni, ci de muncă pe teren", a subliniat Şerban.