Mircea Geoană, despre alegerile din Moldova: Rezultatul e vital pentru România. Rusia şi-a perfecţionat arsenalul de corupere a votului

Mircea Geoană. Sursa Foto: Hepta

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au o miză uriașă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru România și pentru întregul parcurs european al regiunii, spune Mircea Geoană. În opinia sa, scrutinul de duminică este o veritabilă confruntare geopolitică între Est și Vest, în care Rusia își joacă toate pârghiile pentru a-și păstra influența în spațiul post-sovietic.

„Este o încleştare geo-politică de mare calibru. Oricât de mică ar fi ca teritoriu şi ca semnificaţie geo-politică, Republica Moldova este un poligon de încercare al luptei de influenţă între Est şi Vest, în încercarea Rusiei de a recuceri spaţiul post sovietic de influenţă, războiul din Ucraina este o dovadă a acestui lucru, Belarus, Caucaz, Asia Centrală. Republica Molodva este efectiv un loc în care se intersectează interesele Estului şi Vestului într-o manieră extrem de directă. Şi este bine că există interes. Am apreciat vizita comună a preşedintelui francez, a cancelarului german, a premierului polonez şi relaţia incredibilă a României cu Republica Moldova. E natural, suntem acelaşi aluat”.

Geoană a subliniat importanța ca viitorul Parlament de la Chișinău să fie format prin vot liber, în ciuda încercărilor Federației Ruse de a manipula procesul democratic.

„Eu nădăjduiesc ca prin votul liber, în pofida încercărilor Federaţiei Ruse şi a aliaţilor săi de a influenţa alegerile, inclusiv prin metode oneroase, care sunt dincolo de cadrul democratic, să existe o majoritate în Parlamentul de la Chişinău care să continue drumul european”.

El a punctat că pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană rămâne singura șansă reală de dezvoltare și prosperitate.

„Nu există o şansă mai mare pentru această bucată de teritoriu atât de încercată de-a lungul istoriei să iasă din sărăcie, din periferia Europei şi să ajungă o ţară mai prosperă”.

Geoană a atras atenția că rezultatul scrutinului este „vital” pentru România, având în vedere legăturile istorice și strategice dintre cele două state.

„Pentru România, este vital. În fond, avem cel mai mare interes ca ţară ca Republica Moldova să ne fie alături în Europa şi sper ca şi acest lucru să conteze în alegerile de duminică. Rusia şi-a perfecţionat arsenalul de dezinformare, manipulare, corupere a votului. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. A încercat în România, cu atât în Republica Moldova. Şi sper că cetăţenii din Repubulica Moldova şi instituţiile de acolo să reziste şi să facă faţă acestui asalt”.