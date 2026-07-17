Miruță: Comandantul de la Murfatlar își deconta pantofii și hainele prin contabilitatea unității. Cerea de la subalterni vin și carne

1 minut de citit Publicat la 11:43 17 Iul 2026 Modificat la 11:43 17 Iul 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că a dispus înlăturarea de la comandă a șefului unității militare de la Murfatlar. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că a dispus înlăturarea de la comandă a șefului unității militare de la Murfatlar, după ce la un control s-a constatat că a decontat prin contabilitatea instituției pantofi sport și tricouri pentru el și familia și i-a pus pe militarii din subordine să îi zugrăveasă locuința.

"Am găsit o situație ridicolă și inacceptabilă la unitatea militară de la Murfatlar. Unitatea era folosită pentru plăcerea și confortul comandantului", a declarat Radu Miruță.

Controlul a fost dispus după ce Ministerul Apărării a primit mai multe sesizări. Verificările ar fi arătat că șeful unității deconta prin contabilitatea instituției produse cumpărate pentru el și familia sa, printre care pantofi sport și tricouri, a spus Miruță.

Ministrul a mai afirmat că ofițerul îi punea pe militarii din subordine să lucreze în gospodăria sa și să îi zugrăvească apartamentul. De asemenea, le-ar fi cerut să pregătească și să servească masa la domiciliul său, cu ocazia unor evenimente private.

Potrivit lui Radu Miruță, comandantul încasa și bani pentru chirie, deși nu locuia într-un imobil închiriat.

Acesta ar fi cerut și primit de la subalterni cantități mari de produse alimentare.

În timpul controlului ar fi fost găsite o carcasă de porc, aproximativ 100 de litri de vin, salam și pește. Verificările au scos la iveală și o lipsă de aproximativ 1.600 de litri de motorină, a declarat Miruță.

În urma constatărilor, ministrul Apărării a dispus retragerea ofițerului de la comanda unității și numirea unui alt comandant și a sesizat parchetul pentru continuarea cercetărilor.

Radu Miruță a anunțat și declanșarea unor cercetări administrative în cazul angajaților care au acceptat să introducă în contabilitatea unității cheltuielile personale ale comandantului. Ministrul a precizat că persoanele găsite vinovate vor fi sancționate.

VIDEO Declarația, de la minutul 7.11