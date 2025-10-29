Miruță: "Creșterea taxelor și reducerile din administrație au efect în 6-7 luni. E o tentativă de parteneriat cu cei care duc greul"

1 minut de citit Publicat la 20:51 29 Oct 2025 Modificat la 20:51 29 Oct 2025

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în șase-șapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruță, citat de Agerpres.

Miruță a participat la cea de a XXXII-a ediție a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerț şi Industrie a Municipiului București, CCIB.

"Măsurile acestea care colectează datoriile la bugetul de stat - şi sunt mari, multe și necolectate - la care se adaugă măsurile prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile încep să producă rezultate, cu o inerție mai mare, în șase-șapte luni.

Iar Guvernul, din motive pe care n-are niciun rost să le mai aduc în discuție, era într-o situație în care avea nevoie de bani a doua zi.

A fost o încercare de a face un parteneriat tot cu aceia care duc greul acestei țări", a spus ministrul.

El a subliniat că, la nivel național, este relevant ce se întâmplă în București, în condițiile în care 30% din PIB-ul României e generat de zona București-Ilfov.

Radu Miruță: "În încercarea de a menține vasul la suprafață, există riscul să-i îneci pe cei care dau la vâsle"

"La nivel guvernamental, suntem preocupați ca măsurile fiscal-bugetare să tină cont de două realități.

O realitate a unui deficit foarte mare, care înseamnă împrumuturi foarte scumpe, şi care, la un moment dat, dacă nu era luată nicio măsură, risca să ducă la pierderea locurilor de muncă şi la sufocarea întregii activități.

Însă, trebuie să ținem cont şi de o altă realitate, anume că nu poți să pui pe umărul celor care contribuie mai mult decât pot să ducă.

În încercarea asta de a ține vasul pe linia de plutire există riscul să-i îneci fix pe aceia care dau din vâsle. Este o balanță pe care Guvernul încearcă foarte simplu să o echilibreze", a conchis ministrul Economiei.