Mișcarea pregătită de sindicate dacă Guvernul îngheață salariul minim: "România riscă să piardă banii europeni"

Publicat la 20:27 11 Noi 2025

Blocul Național Sindical a salutat, marți, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a refuzat o solicitare de anulare Directivei privind salariul minim adecvat.

În acest context, BNS avertizează că va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul României va decide înghețarea salariului minim în 2026.

CJUE a confirmat, marți, valabilitatea Directivei privind salariul minim și a dispozițiilor sale esențiale, referitoare la promovarea negocierii colective şi la obligația statelor membre de a elabora planuri de acțiune pentru creșterea acoperirii negocierilor colective.

"Prin această hotărâre, Curtea consolidează cadrul juridic european privind lupta pentru salarii corecte şi condiții de muncă decente, confirmând faptul că Uniunea Europeană are competența de a acționa pentru asigurarea unui nivel minim de protecție a veniturilor lucrătorilor (...)

BNS: Guvernul este în continuare obligat să aplice mecanismul de ajustare a salariului minim, în acord cu angajamentele din PNRR

Această decizie nu afectează însă obligația Guvernului României de a continua procesul de aplicare a mecanismului de ajustare a salariului minim, în acord cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)", avertizează BNS.

Potrivit acestei confederații sindicale, "România are un jalon clar stabilit în PNRR" care prevede definirea unui mecanism tripartit de stabilire a salariului minim.

România a raportat îndeplinirea acestui jalon prin adoptarea Hotărârii de Guvern 35/2025 care, printr-o formulă transparentă de calcul, corelează salariul minim cu productivitatea, costul vieții şi dinamica economică.

BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Bolojan îngheață salariul minim. România riscă să piardă bani

BNS amintește că jalonul respectiv a fost asumat în anul 2021 de către un guvern de coaliție, PNL-USR-UDMR.

Liderii sindicali spun că este "cu atât mai surprinzătoare" atitudinea liderilor politici din cele trei partide menționate, care propun înghețarea salariului minim.

"Pentru decidenții politici care se gândesc să nu respecte jalonul PNRR 392, le reamintim că legea nu se poate modifica datorită principiului ireversibilității reformelor PNRR, conform regulamentelor europene.

Jalonul trebuie îndeplinit pentru că, altfel, țara noastră riscă să piardă bani europeni.

În situația în care îşi vor menține opinia de înghețare a salariului minim și dacă nu vor respecta formula de calcul, Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană şi, pe cale de consecință, România riscă să piardă banii europeni din cadrul PNRR", se arată în comunicatul BNS.