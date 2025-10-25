Moșteanu dezvăluie cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005. Din 2000, nu prea mai chemau la încorporare

Ministrul Moșteanu a recunoscut la Antena 3 CNN că a cam "lălăit-o cu școala" până a ajuns să nu mai facă armata. Foto: Hepta

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a dat detalii inedite, sâmbătă, în cadrul emisiunii "Zona Zero" la Antena 3 CNN, în legătură cu felul în care a reușit să scape de încorporare în perioada în care armata era obligatorie în România.

Pe de altă parte, Moșteanu a spus că știe să tragă cu arma și a insistat că a făcut mult sport în tinerețe, ceea ce - spune el - l-a ajutat să dobândească anumite calități comparabile cu cele care sunt dobândite în timpul stagiului militar.

Legat de conduita sportivă, ministrul a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei", despre care a spus că, probabil, reușește "să facă mai multe flotări decât mulți dintre cei cu 20 de ani mai tineri decât el".

Ionuț Moșteanu: Când n-aveți idee de cadou, recomand o sesiune de trageri cu arma în poligon privat

Mădălina Mihalache: "Ați tras cu arma?"

Ionuț Moșteanu: "De multe ori, în poligoane private, înainte să fiu ministru, înainte să fiți ministru.

Mădălina Mihalache: "Deci, știți să trageți cu arma..."

Ionuț Moșteanu: "Nu e foarte complicat. Sunt poligoane private. Chiar e o experienta foarte bună. E un cadou foarte bun pe care eu l-am făcut prietenilor mei. De exemplu, când n-aveți o idee de cadou: o sesiune de trageri. Există poligoane private în tot Bucureștiul și în jurul Bucureștiului. E o experiență frumoasă."

Mădălina Mihalache: "Puteți să spuneți și de ce n-ați făcut armata? Că și asta este o întrebare care circulă pe rețelele de socializare.

Ionuț Moșteanu: În '92 am intrat la Automatică, apoi m-am apucat să muncesc. N-am mai terminat-o

Ionuț Moșteanu: "Asta am mai explicat. Mai explic o dată. Mulțumesc de întrebare. Folosesc fiecare ocazie să explic că.

În '92 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea, la un moment dat - Automatica.

N-am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară. Am tot muncit. Eu, când am intrat de-a lungul vieții, am tot lălăit cu școala, cum se zice pe românește. După aia m-am angajat.

Am fost 'head hunted' (ofertat la angajare, n.r.), au tras unii și alții de mine să vin să lucrez, ceea ce a fost convenabil.

Ionuț Moșteanu: De prin 2000, armata nu mai trăgea de tine la încorporare

Și apoi, după începutul anilor 2000, nici nu prea mai veneau ordine de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac (armata) la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face (armata obligatorie).

Însă undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea armata de tine sa vii sa faci armata obligatorie."

Mădălina Mihalache: "Credeți că te face armata bărbat?"

Ionuț Moșteanu: "Cred că ajută armata. Ajută la disciplină, la spirit de echipă, cred. Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani baschet într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate la fel de important, tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru muncă, pentru fitness.

E foarte important sa poți să te miști bine, să fii bine în pielea ta până la o vârstă cât mai înaintată. Eu mai fac și acum un pic de sport."

Mădălina Mihalache: "Foarte mulți au vorbit că oamenii care au venit acolo, la mobilizare, erau, mulți, cu burtică."

Ionuț Moșteanu: "Eu fac 52 de ani în curând, în decembrie. Am făcut mult sport, mai fac și acum, mai puțin. Da, aș putea să mai slăbesc niște kile, să mai alerg un pic. Mircea Badea, colegul dvs., probabil face mai multe flotări decât mulți cu 20 de ani mai tineri, dar e foarte sportiv.

Dar, din nou, vârsta e o chestie aproximativa, depinde de stilul de viață foarte mult și le recomand tuturor să facă mișcare."