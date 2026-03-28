„Munca din gospodărie poate aduce pensie și asigurare medicală”. Românii care pot primi tichete de 15 lei pentru călcat sau grădinărit

Tichetele de 15 lei pot fi primite de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani. Foto: Getty Images

Parlamentul a adoptat, săptămâna trecută, o lege prin care cei care prestează diverse muncii în gospodărie pot fi remunerați cu tichete în valoare de 15 lei, a anunțat fostul ministru Simona Bucura Oprescu pe Facebook. Cei care primesc aceste tichete le pot preschimba pentru a primi asigurare medicală sau le pot folosi pentru a-și plăti contribuțiile la pensie.

„Am adoptat în această săptămână în Parlament un proiect de lege privind sistemul tichetelor pentru activități casnice, proiect inițiat în perioada în care am fost ministru al Muncii. În aceeași perioadă am operaționalizat și platforma prin care s-a implementat efectiv legea prestatorului casnic. Actul normativ adoptat acum simplifică procedurile pentru un mecanism modern care contribuie la reducerea fenomenului muncii nedeclarate și asigură protecție socială”, a scris deputata pe Facebook.

Tichetele de 15 lei pot fi primite de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, „șomeri, elevi, studenți, pensionari sau angajați”, pentru munci pe care le prestează ocazional, „cu limită de 12 ore/zi (adulți) și 6 ore/zi (16–18 ani)”.

„Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului”, a precizat fosta ministră.

Cu aceste tichete pot fi plătite activități precum: curățenie, gătit sau călcat, până la îngrijirea vârstnicilor, grădinărit, mici reparații ori ajutor în gospodărie.

„Practic, tot ce înseamnă „mâna de ajutor” de care avem nevoie acasă.

platforma tichete.anofm.ro permite gestionarea completă a sistemului de tichete pentru activități casnice. Aceasta oferă gestionarea online a tichetelor (achiziție, utilizare, evidență) și include o secțiune Marketplace pentru conectarea directă între cerere și ofertă”, a precizat Bucura-Oprescu.

Cei care primesc aceste tichete le pot folosi pentru a se asigura la sistemul public de sănătate sau pentru a-și plăti contribuțiile la fondul de pensii. De pildă, pentru a deveni asigurat, un prestator trebuie să preschimbe minimum 85 de tichete/lună (1.275 lei).

„Tichetele au valoare de 15 lei, din care 3 lei reprezintă contribuții sociale (pensii și sănătate). (...) Tichetele de activități casnice beneficiază de un tratament fiscal favorabil – prestatorii datorează doar impozit pe venit (10%) și contribuția la pensie (25%), ambele cote aplicate la jumătate din valoarea tichetului”, a mai precizat fostu ministru.

De asemenea, tichetele pot fi folosite atât în format fizic, cât și electronic, iar angajatorii le pot acorda în mai multe situații: ca beneficiu extrasalarial sau stimulent specific, iar la 600 d tichete acordate pe an, aceștia primesc 50 de tichete gratuite.

„Pentru a putea acorda aceste vouchere, angajatorii vor fi nevoiți să încheie o convenție cu agenția de ocupare a forței de muncă din zona lor”, a precizat ministrul.

De asemenea, între prestator și beneficiar „se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice”, potrivit legii prestatorului casnic.

„Legea prestatorului casnic asigură cadrul legal în baza căruia persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Prestatorii vor transforma tichetele în bani, în cel mult 12 luni de la data primirii acestora, la agenții, la poștă sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestator prin platforma electronică, iar impozitele și contribuțiile datorate de către prestatori vor fi reținute la momentul preschimbării tichetelor în bani. Obligațiile fiscale se plătesc de către agenții, în numele prestatorilor casnici”, se arată în postarea fostului ministru.

Simona Bucura-Oprescu a declarat că acest sistem va contribui direct la creșterea ocupării pe piața muncii, reducerea sărăciei și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.