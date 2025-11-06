Nancy Pelosi și-a anunțat retragerea, după aproape patru decenii în Congresul SUA

1 minut de citit Publicat la 16:20 06 Noi 2025 Modificat la 16:29 06 Noi 2025

Nancy Pelosi, fosta preşedintă democrată a Camerei Reprezentanţilor SUA. Sursa foto: Getty Images

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat că se va retrage din viața politică la finalul actualului său mandat, în ianuarie 2027, potrivit BBC.

Într-un mesaj video publicat joi, Pelosi a declarat că nu va mai candida pentru un nou mandat la finalul celui actual, care se încheie în ianuarie 2027.

Retragerea sa marchează sfârșitul unei cariere remarcabile: în vârstă de 85 de ani, Nancy Pelosi a fost prima femeie aleasă președintă a Camerei Reprezentanților și a condus Partidul Democrat în această cameră a Congresului între 2003 și 2023.

„Pe măsură ce mergem mai departe, mesajul meu pentru orașul pe care îl iubesc este acesta: San Francisco, cunoaște-ți puterea”, a spus Pelosi.

„Am făcut istorie, am făcut progrese. Am fost mereu în frunte și trebuie să continuăm să fim acolo - participând activ la democrația noastră și luptând pentru idealurile americane în care credem”.

Anunțul pune capăt unei perioade de speculații intense, după 38 de ani în Congres. Pelosi a fost aleasă pentru prima dată în 1987, iar în 2007 a intrat în istorie ca prima femeie aleasă președintă a Camerei Reprezentanților, o poziție pe care a mai ocupat-o și în 2019, devenind prima persoană din ultimii 60 de ani care a deținut funcția în două mandate neconsecutive.

De-a lungul carierei sale, Pelosi a fost arhitecta unor reforme legislative majore, printre care Legea privind asigurările de sănătate (Affordable Care Act), adoptată în timpul administrației Obama, și a fost o figură-cheie în răspunsul economic post-pandemie al administrației Biden.

Cu toate acestea, în ultimii ani, Pelosi a fost și o voce critică în interiorul Partidului Democrat, fiind una dintre liderii care l-au îndemnat pe Joe Biden să se retragă din cursa prezidențială din 2024, din cauza temerilor legate de șansele sale de a-l învinge pe Donald Trump.