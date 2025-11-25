Nazare: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. Se păstrează accesul la finanțările esențiale pentru dezvoltare

3 minute de citit Publicat la 21:01 25 Noi 2025 Modificat la 21:22 25 Noi 2025

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată și România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România, potrivit Agerpres.

"Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană confirmă respectarea angajamentelor fiscale de către România. Procedura de deficit excesiv rămâne în suspensie, iar procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată – România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare.

Evaluarea de azi a Comisiei este un nou rezultat important, care validează efortul intens de consolidare fiscală realizat în ultimele luni. România se aliniază grupului de state membre care își respectă traiectoriile bugetare – un semnal de stabilitate și credibilitate la nivel european", a scris ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.

Principalele concluzii transmise de Comisia Europeanǎ:

România este evaluată ca fiind conformă cu regulile fiscale ale UE în 2025 - 2026;

Procedura de deficit excesiv este menținută în suspensie, fără pași suplimentari în această etapǎ și, cel mai important, fără riscul de suspendare a fondurilor europene;

Consolidarea fiscală este vizibilă, conform Comisiei, iar estimările arată că deficitul se va reduce gradual în anii următori;

CE încurajează continuarea reformelor pentru un buget sustenabil, atragerea de investiții strategice și dezvoltarea unei economii competitive.

"Acest progres ne oferă o bază solidă pentru viitor. Odată cu menținerea fondurilor europene și consolidarea credibilității fiscale, România poate aspira la accelerarea marilor investiții din PNRR și bugetul UE, creșterea competitivității economiei românești în context european, consolidarea unei economii reziliente, capabile să susțină inovarea, digitalizarea și tranziția verde, dar și la o prezență mai puternică în dezbaterile privind viitorul guvernanței economice la nivelul UE", a subliniat sursa citată.

Potrivit Ministerului Finanțelor, datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală care au fost luate în ultimele luni, creșterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și aproximativ 6% în 2026.

Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeană nu propune pași suplimentari în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă.

Totodată, Comisia subliniază că implementarea și atingerea țintelor fiscale rămân esențiale. România este încurajată să își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară, pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitelor, susține MF.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementării Pactului de stabilitate și creștere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreună cu eventuale actualizări privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfășurare. De asemenea, România va continua raportarea semestrială cu privire la măsurile de reducere a deficitului (următorul termen: primăvară 2026 – final aprilie). La rândul său, Comisia va monitoriza activ situația fiscal-bugetară, urmând să revină cu elemente suplimentare de evaluare odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European.

Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) și se mențin obligațiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.

În vara anului viitor Comisia Europeană va reanaliza situația, având la dispoziție datele pentru 2025.