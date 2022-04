Nicolae Ciucă, despre acuzaţiile de plagiat: "Să lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile"

"Mai întâi de toate, nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1998 - 2001. Am susţinut-o în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatru de operaţii. În momentul de faţă, să lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie.

Sigur, am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens. (...) În acel moment, voi lua decizia exact cum v-am spus, în conformitate cu principiile mele de onoare şi demnitate", a spus premierul.

Parchetul General a anunţat, pe 10 februarie, că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem, ca urmare a unei plângeri în care se reclamă faptul că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat.

Nicolae Ciucă a devenit duminică președinte al PNL, după ce moțiunea lui „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” a obținut peste 1.000 de voturi la congresul PNL.