Nicolae Ciucă, noul preşedinte al Partidului Național Liberal

Nicolae Ciucă a fost ales cu 1060 voturi "pentru". 60 de voturi au fost anulate, iar 159 neutilizate.

Congresul extraordinar al PNL a avut loc duminică. Acesta a fost organizat după demisia lui Florin Cîțu din funcția de președinte al PNL.

Premierul Nicolae Ciucă și-a depus, miercuri, candidatura pentru funcția de președinte al PNL.

"Am decis să-mi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuție pe care am avut o cu colegii și, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situații politice.

Partidul Național Liberal este astăzi la guvernare și are datoria să asigure stabilitatea țării", a spus Nicolae Ciucă.