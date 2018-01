Niculae Bădălău, dezvăluiri din interiorul CEX-ului. Cine a mai refuzat funcția de premier

Foto: Facebook/Niculae Badalau

Preşedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Bădălău, a declarat că ministrul Apărării, Mihai Fifor, a refuzat propunerea făcută în Comitetul Executiv Naţional (CExN) al partidului de a prelua pentru funcţia de prim-ministru.



El a afirmat marţi seara, în cadrul unei emisiuni la postul B1, că Fifor a respins propunerea pe motiv că are proiecte de finalizat la ministerul pe care îl conduce.



"Domnul Fifor este o persoană extrem de respectabilă, dar noi am considerat, Comitetul Executiv, prin votul de astăzi, că doamna Dăncilă este nominalizarea noastră. Vreau să vă informez aici că şi domnul Fifor a fost propus în CEx şi dânsul a refuzat, motivând că are un proiect la Ministerul Apărării pe care doreşte să îl finalizeze. Şi cred că, în acelaşi timp, fiind şi preşedintele Consiliului (Consiliul Naţional al PSD - n.r.), are extrem de multă treabă la partid, la departament", a declarat Bădălău.



Mihai Fifor a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, în funcţia de premier interimar, după demisia lui Mihai Tudose.