Nicușor Dan a anulat recepția de 9 mai de la Palatul Cotroceni, din cauza crizei politice

1 minut de citit Publicat la 10:44 06 Mai 2026 Modificat la 10:58 06 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan. sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a anulat recepția oficială de „Ziua Europei”, care urma să aibă loc sâmbătă, 9 mai, la Palatul Cotroceni, din cauza crizei politice, după votul de la moțiunea de cenzură. La eveniment erau invitați liderii partidelor parlamentare, miniștri și alți oficiali. Administrația Prezidențială a început să trimită mesaje invitaților prin care sunt informați că evenimentul nu mai are loc.

După ce s-a întors mai repede din Armenia, acum președintele Nicușor Dan a decis să anuleze și recepția de la Palatul Cotroceni cu ocazia „Zilei Europei”.

În mesajul trimis de Administrația Prezidențială se precizează că motivul este criza politică. În acest moment, România nu are un guvern cu puteri depline, după ce Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament printr-o moțiune de cenzură.

Iată mesajul pe care l-a transmis Administrația Prezidențială invitaților la recepția de la Cotroceni.

„Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată.

Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații.

Vă mulțumim pentru înțelegere, Administrația Prezidențială”, se arată în mesajul transmis de Administrația Prezidențială.

A fost anulată, de asemenea, și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola, care era așteptată la București la data de 8 mai.

Criză politică în România

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.

Mai mult, în timp ce președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că își dorește o soluționare rapidă a acestei crize politice, liderii UDMR se pregătesc de o criză politică prelungită. Vicepremierul demis Tanczos Barna a spus că va fi nevoie de „săptămâni, poate luni” pentru a se forma o nouă majoritate parlamentară.

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și a spus că vor avea loc, într-o primă etapă, discuții informale la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale.