Nicusor Dan a promulgat legea care înființează RUTI. Ce spune Președintele despre el

"Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, un pas decisiv pentru creşterea transparenţei şi integrităţii în procesul legislativ şi un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis şi echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii", a scris Preşedintele pe plaforma X.

Nicuşor Dan subliniază că principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari şi terţi în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfăşurare.

"Legea definineste cine sunt terţii cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanţi mandataţi ai entităţilor cu activitate de advocacy, public affairs, organizaţii neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerţ sau alte structuri cu interes legitim într-o iniţiativă legislativă aflată în procedură. Totodata, sunt stabilite sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari şi eliminarea terţilor din Registru. Curtea Constituţională a confirmat caracterul constituţional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării şi mandatul reprezentativ al parlamentarilor", afirmă şeful statului.

Promulgarea acestei legi întăreşte angajamentul României pentru un proces decizional transparent şi responsabil şi reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE.





