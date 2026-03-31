Nicuşor Dan a susţinut adoptarea unui buget european ambiţios, la întâlnirea cu preşedintele Curţii de Conturi Europene

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit marţi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Curţii de Conturi Europene, Tony Murphy, care se află într-o vizită oficială în România. În timpul discuțiilor, șeful statului a pledat pentru adoptarea unui buget european ambiţios, care să reflecte priorităţile actuale şi viitoare ale Uniunii Europene, punând accent pe coeziune, competitivitate şi capacitatea de adaptare la noile provocări, relatează Agerpres.

Discuţiile au vizat angajamentul ambelor părţi de a întări mecanismele de supraveghere şi de a asigura o gestionare eficientă şi corectă a fondurilor europene, în beneficiul cetăţenilor, a transmis Administrația Prezidențială.



„Această întâlnire a reprezentat un pas important în reafirmarea valorilor comune şi a obiectivelor strategice, cu accent pe necesitatea unei colaborări continue pentru a putea răspunde provocărilor actuale”, arată sursa citată.



Nicuşor Dan a subliniat importanţa instrumentelor solide de audit în consolidarea transparenţei şi a încrederii publice în gestionarea resurselor europene. De asemenea, el a evidenţiat că, în actualul context geopolitic, rezilienţa presupune şi forţă instituţională, responsabilitate şi capacitatea de a servi interesul public prin utilizarea corectă a fondurilor europene.



Preşedintele şi-a exprimat aprecierea pentru activitatea Curţii de Conturi Europene, menţionând rapoartele detaliate şi bine documentate ale instituţiei privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii.



La rândul său, Tony Murphy a subliniat că instituţia pe care o conduce reprezintă un pilon esenţial al arhitecturii de încredere a Uniunii Europene şi a evidenţiat importanţa cooperării strânse cu instituţiile naţionale de audit pentru consolidarea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii şi a calităţii guvernanţei publice.