Nicușor Dan, întâlnire cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta CE: „Este important ca bugetul UE să rămână unul consistent”

Nicușor Dan și Roxana Mînzatu au avut, luni, o întrevedere la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut, luni, o întâlnire cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Cei doi au discutat despre bugetul Uniunii Europene și despre cum poate atrage România mai multe fonduri europene.

Proiectul european trebuie să se concentreze, înainte de toate, pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe investiţii în educaţie, în sănătate şi pe protejarea drepturilor fiecărui cetăţean, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu de la Palatul Cotroceni.



„Sunt problematici esenţiale, de care depinde stabilitatea socială a continentului nostru, mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm”, a punctat șeful statului.



Conform şefului statului, cei doi oficiali au vorbit „concret despre cum putem atrage şi folosi mai eficient fondurile europene pentru proiecte sociale care să producă rezultate vizibile pentru oameni”.



„I-am transmis doamnei Mînzatu că, pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. Avem nevoie de o finanţare cel puţin la nivelul actual pentru a menţine ritmul investiţiilor în domenii strategice.

Totodată, dialogul nostru a vizat teme majore ale agendei sociale europene: mobilitatea forţei de muncă, recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, soluţii pentru a scădea costurile la energie, facilitarea investiţiilor în locuinţe sustenabile, sprijinirea categoriilor vulnerabile", a mai scris preşedintele Nicuşor Dan.