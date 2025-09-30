Nicuşor Dan: Am transmis Guvernului că Preşedinţia returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pe 2025

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul rectificării bugetare, că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, potrivit Agerpres. De asemenea, s-au tăiat bani de la CCR, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne şi STS. Ministerul Finanţelor a publicat, luni seara, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025.



"În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei", a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de X.



Şeful statului spune că este normal ca Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.



"Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni", a mai scris preşedintele pe pagina de socializare.



Administraţia Prezidenţială a informat, într-un comunicat transmis către Agerpres, că, "în contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României şi al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administraţia Prezidenţială îşi onorează angajamentul anunţat în luna iulie de preşedintele Nicuşor Dan".



"Cu ocazia rectificării bugetare, Administraţia Prezidenţială a transmis oficial Ministerului Finanţelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate iniţial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul preşedintelui faţă de un stat mai suplu, mai eficient şi solidar cu cetăţenii. Deşi, obiectivul iniţial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei.

Administraţia Prezidenţială îşi va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menţinerii unui standard înalt de eficienţă administrativă, fără a afecta funcţionarea instituţiei sau angajamentele internaţionale ale României", se precizează în comunicatul citat.