Nicușor Dan anunță că Ucraina a solicitat României rachete Patriot: "Analizăm și vom lua o decizie în câteva săptămâni"

Șeful statului a precizat că solicitarea este în analiză, iar o decizie va fi luată în următoarele săptămâni. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la finalul Summitului de la Kiev, că Ucraina a solicitat, prin intermediul NATO, inclusiv României, interceptoare pentru sistemele Patriot, în vederea consolidării apărării antiaeriene. Șeful statului a precizat că solicitarea este în analiză, iar o decizie va fi luată în următoarele săptămâni:

"A fost o solicitare care s-a făcut la nivel NATO, adică Ucraina s-a adresat prin NATO, care nu e parte în conflict, dar pentru cazul ăsta este o reuniune de discuții și a existat o solicitare proporțională pentru țări care au tipul acesta de echipamente. Legat de această solicitare, pentru România este în analiză în momentul acesta".

Întrebat când ar urma un răspuns, Nicușor Dan a precizat: "Destul de repede, e o chestiune de câteva săptămâni".

Înaintea Summitului de la Ankara, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, că este „de o importanță critică” întărirea apărării aeriene ucrainene, la câteva ore după ce un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului a ucis zece persoane.

Securitatea Ucrainei, legată de securitatea întregii regiuni

Nicușor Dan a mai spus la finalul Summitului de la Kiev că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei de Sud-Est, de securitatea regiunii Mării Negre.

Evenimentul de miercuri vine după summitul NATO și reuniunea Coaliției de Voință, în care s-au exprimat solidaritatea cu Ucraina și continuarea presiunii asupra Rusiei în contextul în care Europa pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni, pe care România îl susținem.

"Am vorbit de conectivitate în acest context. Pe zona de energie, și cu Republica Moldova, și cu Ucraina, România a făcut progrese importante pe conectivitate.

Am vorbit de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odesa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud. Sperăm să găsim bani europeni pentru acest tip de conectivitate.

Despre procesul de aderare la UE, am vorbit despre expertiza pe care România o are și poate să o pună la dispoziție în acest context", a mai precizat Nicușor Dan.