Nicușor Dan anunță ce a vorbit cu liderii Coaliției: „S-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate”

1 minut de citit Publicat la 17:00 23 Sep 2025 Modificat la 19:31 23 Sep 2025

Președintele Nicușor Dan a avut, marți, o discuție cu lideiri Coaliției la Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, marți, într-un comunicat de presă, concluziile după întâlnirea cu liderii Coalției. „Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor”, se arată în comunicat, de asemenea, Nicușor Dan transmite că „liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate”.

„Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.

Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Președintele României.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Potrivit surselor Antena3.ro, Nicușor Dan le-a cerut liderilor Coaliției, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, să renunțe la scandalurile dintre partidele care formează guvernul, pentru că este nevoie de stabilitate și liniște.

Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției la discuții la Palatul Cotroceni exact în contextul în care s-au amplificat zvonurile despre o demisie a premierului Ilie Bolojan dar și acuzațiile reciproce între PSD și PNL pe temele mari ale guvernării. În plus, luni, unele voci din PSD anunțau că social-democrații și-ar dori ca și ministra mediului, Diana Buzoianu, să fie demisă prin moțiunea simplă depusă la Camera Deputaților.

Nicușor Dan a pledat pentru continuarea reformelor și a guvernării actuale, argumentând că alternativa ar fi dezastruoasă pentru România.