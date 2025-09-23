Nicușor Dan i-a chemat azi la Cotroceni pe liderii Coaliției. Tensiuni înainte de întâlnirea liderilor partidelor și de decizia CCR

Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii Coaliției, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți cu liderii Coaliției de guvernare, a comunicat Administrația Prezidențială. Discuțiile au loc în contextul în care Coaliţia de guvernare e din ce în ce mai dezbinată din cauza scandalurilor și are loc înainte de întâlnirea liderilor partidelor, programată tot azi, de la ora 13.00.

Discuțiile de la Cotroceni vor avea loc de la ora 11.00, potrivit sursei citate.

Cel mai probabil, discuțiile urmează să tranșeze neînțelegerile dintre liderii Coaliției.

Coaliţia de guvernare e din ce în ce mai dezbinată din cauza scandalurilor. Liderii partidelor urmează să se întâlnească astăzi la ora 13.00, pentru a discuta cele mai arzătoare probleme: prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, reforma administraţiei locale, pachetul de reforme privind pensiile speciale și stabilirea candidatului comun la Primăria Capitalei.

Întâlnirea are loc cu doar 24 de ore înainte de decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților. O hotărâre mult aşteptată care ar putea fi decisivă pentru mandatul premierului Ilie Bolojan. PSD transmite că guvernarea poate continua și fără Bolojan, în timp ce PNL avertizează că țara nu își permite o criză politică.

Curtea Constituțională va pronunţa decizia privind pensiile magistraților. De acest verdict depinde şi soarta Guvernului, aşa cum a declarat premierul Ilie Bolojan. Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală.

De asemenea, mâine Bolojan va afla dacă mai are sau nu legitimitatea de a conduce Executivul. Prim-ministrul a declarat că nu mai poate rămâne la șefia Guvernului dacă legea pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională de către CCR. Același mesaj a fost transmis și de liderii USR și UDMR.

După ce premierul a amenințat cu demisia, PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că Guvernul ar putea cădea dacă nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administrației. Guvernul actual, din care și PSD face parte, va cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își schimbă planul de reformă, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Premierul insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. Cele două partide au propus în schimb o reducere cu 10% a cheltuielilor, variantă pe care Bolojan nu o acceptă.

Tensiuni există și în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază după data de 1 octombrie. Ilie Bolojan susține că măsura ar duce la scumpirea altor produse și că este nevoie să fie sprijinită producția agroalimentară. PSD a anunțat însă că, dacă Guvernul nu prelungește plafonarea după 1 octombrie, va depune un proiect de lege în Parlament.

Social-democrații au avertizat și că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Capitalei, atunci PSD va ieși de la guvernare, pentru că această strategie ar izola partidul în coaliție. În plus, PSD cere ca alegerile să aibă loc în primăvară, în timp ce liberalii și USR le doresc organizate în toamnă.

Legea prevede că alegerile trebuie organizate în maximum 90 de zile după vacantarea postului, termen care a fost însă depășit.