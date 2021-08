Nicușor Dan: ”Invităm bucureștenii să decidă asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici”

”În ședința de astăzi a CGMB am reușit să trecem mai multe proiecte importante pentru București, prin care creăm condițiile pentru modernizarea transportului public, eliminăm cheltuielile inutile și aducem fonduri suplimentare la bugetul Primăriei Capitalei.

Astfel, am reușit să stabilim un preț corect pentru autobuzele electrice pe care Primăria Capitalei dorește să le achiziționeze pentru mai multe trasee din București. Prețul asumat de fosta administrație era sub valoarea de piață, fapt care a dus la ratarea a două licitații organizate până acum. Decizia de astăzi ne permite să începem procedura de achiziție pentru 100 de autobuze electrice, prin fonduri europene, care vor oferi un transport civilizat pentru călători și care vor fi prietenoase cu mediul. Această achiziție va completa contractul pentru cele 100 de tramvaie, semnat în primăvara acestui an.

Nicușor Dan a desființat companiile municipale

Un alt mesaj important pe care l-am transmis a fost determinarea de a desființa companiile municipale și de a elimina, în acest fel, risipa din banii bucureștenilor. Astăzi am făcut încă un pas în această direcție, prin votarea proiectelor de hotărâre de dizolvare și lichidare a trei companii municipale.

Tot astăzi, am votat un proiect prin care invităm bucureștenii și societatea civilă să decidă asupra modului în care sunt cheltuiți banii din bugetul public. Proiectul de bugetare participativă prevede alocarea anul acesta a unui buget de 2 milioane lei, iar prin intermediul acestei măsuri vor putea fi propuse proiecte de dezvoltare a Capitalei în valoarea maximă de 500 de mii fiecare.

Nu în ultimul rând, menționez faptul că am actualizat cu valoarea de piață contractul pe care Primăria Capitalei îl avea cu McDonald’s pentru șase locații din București. În urma acestei decizii, în bugetul Capitalei vor intra 5 milioane de lei anual, față de 1 milion cât este în prezent”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

