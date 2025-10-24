Nicuşor Dan cere mediului academic să fie mai prezent în dezbaterile din societate pe subiectele importante

Şeful statului a declarat, cu ocazia unei alocuţiuni la Teatrul Naţional din Iaşi, unde a participat la ceremonia festivă prilejuită de împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" şi a Universităţii de Arte "George Enescu", că o societate este definită de instituţiile pe care le are, iar universităţile ar trebui să aibă un rol mai important în deciziile care se iau. Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan, afirmă că "nu suntem acolo unde ar trebui" când vorbim de rolul oamenilor din mediul academic în societate şi le cere acestora să fie mai prezenţi în dezbaterile pe subiectele importante şi în lupta pentru apărarea adevărului, în contextul fenomenului dezinformării, care a luat amploare, relatează Agerpres.

Şeful statului a declarat, cu ocazia unei alocuţiuni la Teatrul Naţional din Iaşi, unde a participat la ceremonia festivă prilejuită de împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" şi a Universităţii de Arte "George Enescu", că o societate este definită de instituţiile pe care le are, iar universităţile ar trebui să aibă un rol mai important în deciziile care se iau.

"Cred că, mai general, trebuie să ne gândim la rolul oamenilor din mediul academic în societate. Şi aici, din păcate, cred că nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Adică eu cred că, în momentul în care statul român dezbate bugetul sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educaţie, ci despre economie, despre corespondenţa între educaţie şi economie, eu cred că reprezentanţii mediului academic trebuie să fie prezenţi în dezbatere mult mai mult", a spus preşedintele Nicușor Dan.

El a adăugat că cele două universităţi au fost esenţiale în definirea unei identităţi naţionale şi acest proces trebuie să continue.

"Ajunşi aici, cred că putem să reflectăm puţin la rolul universităţii în zilele noastre, pentru că trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuţie şi, dacă ne referim la mediul academic, universitar, cred că sunt două importante. Unul este adevărul şi cred că trebuie ca în mediul universitar, într-o lume în care fenomenul de dezinformare creşte accelerat, trebuie să luptăm pentru adevăr. Şi un alt lucru pe care trebuie să-l spunem, dacă suntem în mediul universitar, este importanţa cunoaşterii, care, de asemenea, este pusă în discuţie zilele acestea. Şi trebuie să afirmăm şi să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere", a declarat Nicuşor Dan.

Vorbind despre rolul universităţii în societate, acesta a subliniat importanţa unei conexiuni cu economia. "Trăim într-o competiţie globală. În această competiţie globală cunoaşterea contează şi atunci, din fericire, noi, România, şi Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' are o tradiţie în tehnologie, tehnologia contează foarte mult în competiţia globală a zilelor noastre. De asemenea, există un important suflu creativ în România şi Universitatea 'George Enescu' este o instituţie de prestigiu în zona aceasta de industrii creative, deci acolo unde avem un avantaj competitiv trebuie să încercăm să îl folosim", a declarat preşedintele.

Acesta a punctat că mediul academic "trebuie să fie parte din dezbatere pentru ca să spere să fie parte din decizie". "Există doar voinţa de comunicare, nu există interfaţa de comunicare, pe care trebuie să o construim şi noi, şi dumneavoastră. Vreau să vă asigur de deschiderea mea în toate aceste decizii pe care societatea trebuie să le ia cât mai informat, dumneavoastră să aveţi un cuvânt de spus", le-a transmis celor prezenţi.

În momentul în care coloana oficială în care se afla preşedintele a ajuns în faţa Teatrului Naţional, peste 30 de oameni l-au huiduit pe liderul statului Nicuşor Dan. Unii dintre ei au strigat "Hoţilor!", "Mergi în Ucraina!", "Ruşine!".















