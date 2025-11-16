Nicușor Dan: Cu PSD am o relație foarte bună, de USR sunt apropiat. Nu văd alte măsuri în 2026. Poate la taxa pe proprietate

3 minute de citit Publicat la 20:51 16 Noi 2025 Modificat la 21:00 16 Noi 2025

Președintele Nicușor Dan nu crede că vor urma alte măsuri de austeritate în 2026. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a vorbit, duminică seara, despre relațiile sale cu formațiunile din coaliția de guvernare, precum și despre ultimele controverse legate de Guvern și persoana premierului și despre măsurile de austeritate.

"Cu PSD am o relație foarte bună, de USR mă simt mai apropiat", a spus Dan, prezent în studioul RTV.

Declarațiile președintelui, în continuare.

Nicu șor Dan, despre relațiile cu formațiunile din Coaliție: Încerc s ă-mi duc mandatul de mediator

"Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD-ul, în special la nivel local, la București. Din momentul în care PSD-ul a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD-ul.

Din toate discuțiile pe care le avem, sunt absolut rezonabile cele cu domnul Grindeanu. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale, din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă.

Cred că a fost foarte civilizată interacțiunea pe care am avut-o.

Cred că fiecare dintre noi încearcă să își realizeze mandatul încredințat de cetățeni. Eu nu cred că cetățenii așteaptă de la mine să mă cert cu PSD-ul sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine....

Dimpotrivă, eu cred că fiecare dintre ei vrea ca noi să, în anumite limite, să ducem înainte (lucrurile), iar până acum am încercat să ne respectăm mandatul (...)

Nu este un secret, cu USR-ul am avut o relație foarte bună în toți acești cinci ani la Primăria Capitalei. Și din punct de vedere uman, dacă vreți, cu USR sunt mai apropiat.

Dincolo de asta, în ceea ce privește relația din coaliție, încerc, din nou, să respect mandatul pe care mi l-au dat oamenii - cel de mediator - și să încerc să văd cum pot să fie armonizate pozițiile celor patru partide din coaliție și ale minorităților".

Nicușor Dan, despre faptul c ă USR î i folose ște imaginea î n campania pentru Prim ăria Generală: Așa au ales ei să facă

"Vizavi de USR, îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie: 'Veți avea în mine un partener'.

Dacă vă veți duce înapoi la Congresul PNL, care a avut loc în vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus aceeași frază.

Orice spun în spațiul public, sunt conștient că oricine poate să folosească. Așa au ales cei de la USR să folosească.

Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta...Ca cetățean, ca fost primar, pot să spun ce cred eu că trebuie să se întâmple: transparență pe bani, să limităm mafia imobiliară. (…)

În momentul de față, e o cursă în patru din care oricare dintre ei poate să câștige Primăria Capitalei."

Nicușor Dan, despre afaceristul care a plătit un milion de euro să ajungă la Bolojan: Problema e corupția. Tipul acesta de oameni există

"Tipul acesta de oameni există. Fapt e ca el a ajuns acolo, dar în urma acestei întâlniri nu a existat o consecință administrativa, decidenții politici nu s-au lăsat influențați.

Faptul că nu a existat o consecință administrativă cred ca e suficient pentru premier.

Când ești într-o poziție de decizie, ai multe întâlniri de felul acesta. Asta nu vad că e o problemă. O problemă e fenomenul de corupție.

Oamenii văd cum se angajează prin primării. Văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și, după un an - doi de pușcărie, ies. Asta diminuează încrederea în stat."

Nicușor Dan, despre măsurile de austeritate bugetară: 2026 va fi dificil. Puteam avea inflație 20%

"Trebuie să spunem că românii o duc mai rău fata de acum 6 luni. Faptul ca avem inflație de 10% însemnă că ei cumpără cu 10% mai puțin. Pe de alta parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște masuri, pentru că România este împrumutată.

(Creditorii României) si au spus 'dacă nu reduceți deficitul, unii ne vom reatrage'. Consecința era că puteam avea o inflație de 20-30% daca nu luam măsurile. Așa cum am spus, trebuie sa ne uitam cu speranță la viitor. Vom avea niște oportunități.

Așa cum stau lucrurile, în 2026 nu există alte măsuri. Poate taxa pe proprietate să se schimbe și, în linii mari, o să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026."