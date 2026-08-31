Antena 3 CNN Politică Nicuşor Dan, de Ziua Limbii Române: „Pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina”

Nicuşor Dan, de Ziua Limbii Române: „Pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina”

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 11:08 31 Aug 2026 Modificat la 11:08 31 Aug 2026
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maia nicusor zele
Şeful statului a subliniat că limba română este un "liant valoros", care deschide viitorul. sursa foto: Vasile Marcu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că Ziua Limbii Române este aniversată pentru prima dată în trei ţări - România, Republica Moldova şi Ucraina - şi a precizat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe, potrivit Agerpres.

"Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului a subliniat că limba română este un "liant valoros", care deschide viitorul.

"Suntem uniţi de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie şi ne deschide viitorul. La mulţi ani Limbii Române şi tuturor celor care o vorbesc, o scriu şi o păstrează vie!", a transmis Nicuşor Dan. 

 

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Etichete: Nicușor Dan Ziua Limbii Române Republica Moldova Ucraina

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