Nicușor Dan, despre concedieri și înghețarea salariului minim: „Există necesar de muncă pe piața muncii. Majorarea poate duce la șomaj”

1 minut de citit Publicat la 12:33 07 Noi 2025 Modificat la 12:33 07 Noi 2025

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură video

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, despre majorarea salariului minim și despre concedierile din mediul privat, dar și cele care urmează din rândul bugetarilor. „Din fericire, există necesar de muncă pe piața noastră a muncii”, a declarat președintele.

„Este evident că, de la o, să-i spunem așa, reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanțe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piața noastră a muncii. Vedeți că suntem nevoiți să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Deci, bineînțeles, dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, spune președintele Nicușor Dan.

Despre înghețarea salariului mini, șeful statului precizează că este o măsură necesară „pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme, să aducă oamenii în șomaj”.

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, salariile să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia - și de aia e nevoie de o discuție Executiv-patronate-sindicate -, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme, să aducă oamenii în șomaj. Și atunci oamenii aia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească șomeri”, a mai spus președintele României.

Președintele a participat vineri la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia