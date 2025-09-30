Nicuşor Dan, despre concedierile de la stat: Există zone însemnate, instituţii centrale şi locale, unde e nevoie să plece din oameni

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat marţi, la Timişoara, că în opinia sa e nevoie de ieşiri din sistemul bugetar, însă există şi zone unde nevoie de suplimentarea numărului de angajaţi, potrivit Agerpres.

"Evident că dacă ne uităm la întreg sistemul administrativ, central şi local, există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem. După cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni. Există, de exemplu, pe partea din poliţie responsabilă cu securitatea publică.

Şi mai sunt câteva astfel de exemple. Deci, e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul. (...) E nevoie ca în anumite instituţii centrale şi locale să plece oameni din sistem", a afirmat Nicuşor Dan.

Acesta a menţionat faptul că pe lângă personalul din sistemul bugetar, e nevoie de reduceri de cheltuieli pe alte segmente, precum bunuri şi servicii, etapizare de investiţii.

"Sunt sigur că, în coaliţie, se va găsi echilibru astfel încât să avem o decizie comună asumată", a spus preşedintelele României.

Nicuşor Dan a adăugat faptul că e nevoie şi de revederea legii salarizării unice, pentru că au fost făcute foarte multe corecţii şi sunt discrepanţe foarte mari între instituţii.

În ceea ce priveşte procentul de reducere a personalului bugetar, Nicuşor Dan a precizat că pentru administraţia locală discuţia în Coaliţie va mai continua câteva săptămâni, pentru că sunt diferenţe de opinie care vin şi din faptul că administraţia în diferite localităţi este foarte diferită.

"Unii au serviciile incluse în aparatul primăriei, alţii nu, unii au făcut companii, alţii nu. Şi atunci, pentru ca măsura să fie echitabilă, o să mai fie nevoie de puţin timp de discuţie", a mai punctat şeful statului.