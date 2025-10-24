Nicuşor Dan: Dezbaterea pe reforma pensiilor magistraţilor e necesară. Avem voinţă politică. Nu va dura mai mult de câteva săptămâni

"Dezbaterea este necesară, însă estimez că nu va dura mai mult de una, două sau cel mult trei săptămâni", a spus Nicuşor Dan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus vineri că "avem voinţa să rezolvăm problema legată de pensii şi salarii", făcând referire la reforma pensiilor speciale respinsă de CCR. El a subliniat că "dezbaterea este necesară, însă estimez că nu va dura mai mult de una, două sau cel mult trei săptămâni".

"În primul rând, lucrul cel mai important este că avem o problemă legată de pensii și salarii. Avem voința să o rezolvăm și ne dorim ca ea să fie rezolvată în anul 2025. Acestea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite și este firesc ca, atunci când proiectul va ajunge în Parlament, să fie nevoie de un acord prealabil în cadrul coaliției", a spus el, la Iaşi.

"În continuare, sunt aspecte tehnice: cine se consultă cu cine, cum se desfășoară discuțiile. Este bine să existe consultare și ca eventualele probleme din textul respins, toate reflecțiile și eventualele probleme de fond să fie corectate. Dezbaterea este necesară, însă estimez că nu va dura mai mult de una, două sau cel mult trei săptămâni", a subliniat el.

El a adăugat că, cele două mari discuţii asupra cărora trebuie să se ajungă la un acord sunt "perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport cu salariul".

"Mulți juriști s-au uitat la acest text și este posibil ca unii dintre ei să fi observat probleme care țin de interpretare. Dacă există astfel de chestiuni, sunt sigur că vor fi corectate. Bineînțeles, rămân cele două discuții mari asupra cărora trebuie să se ajungă la un acord politic: perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport cu salariul", a adăugat el.

Curtea Constituţională a României a respins luni reforma pensiilor speciale. Judecătorii au argumentat decizia prin faptul că "Guvernul este obligat să respecte termenul pentru obţinerea avizului CSM".

"Nu sunt aspecte politice, ci privilegii insuportabile social și bugetar", a scris atunci Bolojan pe Facebook. El a subliniat că "angajarea răspunderii Guvernului a avut loc după 10 zile, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil" şi a afirmat că Guvernul va încerca din nou să reia demersul.