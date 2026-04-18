Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Este invitată Roberta Metsola, președinta Parlamentului European

1 minut de citit Publicat la 12:56 18 Apr 2026 Modificat la 12:56 18 Apr 2026

Președintele Nicușor Dan lansează seria de dezbateri „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Foto: Getty Images

Administrația Prezidențială anunță că organizează, în perioada 5-9 mai 2026, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, o serie de evenimente în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”.

Conform instituției citate, obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.

„Sub această umbrelă conceptuală, se vor desfășura mai multe dezbateri, prelegeri și conferințe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaționale și de cercetare, culturale și de spiritualitate, precum și pe impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra funcționării instituțiilor.

La aceste reuniuni vor lua parte specialiști, lideri politici, europarlamentari, reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor non-guvernamentale și ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanți ai cultelor religioase din România și studenți.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la dezbateri, participând la dialogul cu invitații.

Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene și care să ofere țării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate și prosperitate”, se spune în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Programul evenimentelor din cadrul „Săptămânii Europene la Palatul Cotroceni”, în continuare.

Marți, 5 mai

Dezbaterile „Educație pentru un viitor european” și „Just. AI Forum - Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar”

Marți, 5 mai - Sâmbătă, 9 mai

Expoziția „România - destinație europeană cultural - religioasă de referință”

Miercuri, 6 mai

Dezbaterea „Noile arhitecturi ale democrației digitale”

Joi, 7 mai

Dezbaterile „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa” și „Companii românești, piață europeană”

Vineri, 8 mai

Dezbaterea „Viitorul Europei: Direcții politice și poziționarea României”

Sâmbătă, 9 mai, Ziua Europei

Eveniment cu participarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola