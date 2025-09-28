Nicușor Dan: Mai e loc de reforme, sper să nu însemne taxe. Important e să dăm un semnal de seriozitate investitorilor

Nicușor Dan spune că Guvernul își îndeplinește obiectivele și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare.Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat, duminică, situația actuală din Coaliția de guvernare și nemulțumirile apărute în interiorul acesteia, insistând că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul își îndeplinește obiectivele și transmite un semnal de stabilitate către partenerii externi și piețele financiare.

„Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni și a luat o serie de măsuri care au fost adoptate prin consens. Este normal să existe nemulțumiri, pentru că atunci când lucrează împreună oameni foarte diferiți apar și diferențe de opinie. Important este că, în momentul de față, guvernul funcționează”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că tema centrală a discuțiilor politice din săptămâna viitoare va fi rectificarea bugetară, menită să transmită încredere investitorilor și creditorilor.

„Discuția cea mai importantă din săptămâna viitoare este despre rectificarea bugetară. Trebuie să dăm un semnal oamenilor care ne-au împrumutat bani – și sunt mulți – că suntem serioși. Rectificarea va fi agreată săptămâna aceasta, iar proiectul legii bugetului pentru 2026 va fi elaborat în noiembrie. Acestea sunt argumente clare pentru a arăta că suntem pe direcția corectă de stabilitate”, a spus el.

Nicușor Dan a explicat că România a pornit în februarie-martie cu un deficit bugetar de 7% pe hârtie, ceea ce a însemnat că anumite categorii de cheltuieli nu puteau fi acoperite.

„În prezent, va exista o rectificare care să asigure funcționarea normală a statului, cu o creștere a deficitului la 8,4% și un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. În linii mari, înțelegerea politică este deja conturată”, a precizat președintele României.

El a insistat că două elemente trebuie avute în vedere: efectele directe asupra populației și menținerea stabilității macroeconomice.

„Cel mai important sunt două componente: impactul asupra oamenilor – și acesta există –, dar și stabilitatea financiară. Aici trebuie mereu să privim spre trecut. Recent, cele trei mari agenții de rating ne-au păstrat recomandarea de investiții. Măsurile luate deja asigură stabilitatea pentru 2026. Mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe, dar, pentru punctul în care ne aflăm și ținând cont că acest guvern are doar trei luni, toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul actual”, a declarat Nicușor Dan.

El a subliniat totodată că „nu s-a pus problema unei noi creșteri a TVA”.

Întrebat despre planul Guvernului privind cele 13.000 de concedieri din sistemul public, Nicușor Dan a confirmat că există un consens asupra necesității reducerii aparatului administrativ.

„Toți românii văd și simt că avem un aparat, atât central, cât și local, în care există poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta și în cât timp – este o discuție între partide. Sunt opinii diferite, dar eu apreciez că aceste discuții la nivel de lideri sunt absolut civilizate. Există membri de partid mai exuberanți care atacă partidele din coaliție, dar la nivel de conducere dialogul este foarte așezat”, a conchis Nicușor Dan.