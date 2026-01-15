Nicușor Dan, mesaj pentru ambasadori: Ne așteaptă o perioadă complicată și dificil de prevăzut. Scena globală e haotică

Nicușor Dan a atras atenția că scena internațională e marcată de „crize cronice sau spontane”. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a trasat, joi, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acredați în România, principalele linii ale politici externe pentru anul 2026. Șeful statului i-a asigurat pe diplomații prezenți la Palatul Cotroceni că țara noastră a reușit să facă față cu succes anului 2025, când democrația a fost testată și am înfruntat un război hibrid. Nicușor Dan a avertizat că anul ce tocmai a început va fi unul complicat și dificil de prevăzut, în condițiile în care pe scena globală este haos și s-a revenit la logica sferelor de influență și a competiției între marile puteri. Șeful statului a reafirmat angajamentul țării noastre față de triada UE-NATO-SUA și a asigurat că România rămâne un partener de încredere.

Despre anul 2025, Nicușor Dan le-a spus șefilor misiunilor diplomatice că a fost unul în care țara noastră a fost într-un război hibrid.

„Totuşi, democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test de maturitate, aplicând legea şi asigurând funcţionarea instituţiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile statului”, a adăugat președintele.

„Pe o scenă globală haotică, România rămâne un partener de încredere”

Întărirea statului de drept, lupta anticorupție și consolidarea economiei sunt priorități pentru țara noastră în anul care tocmai a început, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că le-a cerut diplomaților care reprezintă România în afara țării să „aibă capacitatea să se adapteze realităților curente, să le anticipeze pe cele viitoare, să reacționeze prompt față de acestea”.

În ceea ce privește relațiile internaționale, președintele Nicușor Dan a descris în termeni sumbri evoluțiile recente.

„Scena globală e marcată de crize multiple și suprapuse. (...) Normele internaționale au devenit deseori relativizate și organismele internaționale și-au pierdut, în parte, din forță”, a spus președintele.

Nicușor Dan a atras atenția că scena internațională e marcată de „crize cronice sau spontane”, de „reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției dintre marile puteri.” „Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie așadar un partener de încredere”, a adăugat președintele.

„(...) România își va păstra reperele fundamentale. Țara noastră va rămâne, prin urmare, loială promisiunilor și angajamentelor sale de politică externă și de securitate și, în egală măsură, își va urmări cu tenacitate interesele naționale, așa cum ne cer cetățenii noștri. Aceasta este esența conceptului de independență solidară pe care l-am introdus în noua Strategie de Apărare”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a trasat principalele direcții de politică externă urgente pentru România:

„Vom urmări aceeași politică externă, întemeiată pe triada UE – NATO – Parteneriatul Strategic cu SUA. Vom acorda o atenție sporită unor teme de-o importanță imediată pentru noi: războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noștri strategici și cu statele cu care împărtășim aceleași valori. Prietenilor noștri tradiționali din Balcani, Orientul Mijlociu, nordul Africii, America Latină și Asia le vom propune, pe termen mediu, un nou nivel de ambiție, care să fructifice capitalul istoric al relațiilor noastre și noul dinamism politic și economic al acestor regiuni”, a spus președintele României.

Articolul 5, „coloana vertebrală a securității noastre”

Nicușor Dan a afirmat că țara noastră va continua să investească în rolul nostru pe Flancul Estic al Alianței NATO și la Marea Neagră și va crește cheltuielile pentru apărare conform angajamentelor luate la Summitul de la Haga.

„În strânsă colaborare cu partenerii noștri polonezi, România va găzdui în 2026 Summit-ul Formatului București 9 („B9”), va accelera eforturile susținute pentru crearea Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră și va contribui și în viitor la securitatea energetică a Europei ca furnizor și rută de tranzit.

La acest punct, e important să reafirm că România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că Articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective.

De asemenea, vom sprijini și pe mai departe Inițiativa celor Trei Mări, pentru a continua proiectele strategice pentru noi și regiune.



Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii va continua să reprezinte o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026. (...) Colaborarea noastră transatlantică va avea câteva linii definitorii: apărarea, securitatea energetică, materiile prime rare și tehnologiile de frontieră”, a mai spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, „România va continua să fie un promotor al unității de viziune și acțiune a statelor membre și instituțiilor comunitare.”

„În primul rând, vom rămâne loiali instrumentelor și politicilor consacrate: vom promova adoptarea unui Cadru Financiar Multianual ambițios, cu alocări consistente pentru politicile agricolă și de coeziune. România își dorește stimularea competitivității europene și accesul egal la oportunități de finanțare pentru entități din toate Statele Membre UE, ceea ce va duce la o distribuție geografică echilibrată a creșterii competitivității; vom sprijini extinderea UE, cu accent pe aderarea Republicii Moldova”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Am speranța că 2026 va fi un an al păcii

Șeful statului și-a exprimat optimismul că 2026 va fi totuși un an al păcii. Șeful statului a denunțat agresiunea Rusiei în Ucraina, a reiterat angajamentul țării noastre pentru eforturile de pace și a avertizat că amenințarea Federației Ruse se resfrânge și asupra Republicii Moldova „care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă.”

„Din perspectiva României, modul în care se va soluționa conflictul din țara vecină va avea un impact puternic asupra viitorului securității europene. Este fundamental ca valorile fondatoare ale securității colective să rămână aceleași: principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor. Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esențial pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm. Este necesar ca Federația Rusă să renunțe la abordarea sa contraproductivă și să nu mai submineze eforturile actuale de pace. Nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri, iar, în acest context, cred că doar creșterea presiunilor asupra acesteia, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa negocierilor.

”, a spus Nicușor Dan. Președintele României a afirmat că țara noastră rămâne „cel mai sincer, tenace și activ susținător al Republicii Moldova.” „Nu ne va fi niciodată indiferentă soarta unui stat unde se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie, politică sau administrativă, fiecare reuniune, la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi firesc, acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una dintre căile de a fi împreună. Cum știm din propria experiență, aderarea la UE este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței”, a mai spus Nicușor Dan.

