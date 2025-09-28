Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România: „Să voteze, de data asta este foarte, foarte important. E o zi istorică”

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot Sursa foto: Facebook / @Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot și a subliniat că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova.

„O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan. „Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a adăugat el.

Numărul moldovenilor care au ieșit la vot astăzi este mai scăzut, pentru moment, față de alegerile anterioare. Până la ora 11:00, au votat 403.521 de cetățeni (14,44%).

La alegerile parlamentare trecute, din 2021, până la această oră votaseră 484.828 de persoane, adică 17,30%. La alegerile prezidențiale din 2024, al doilea tur, până la această oră votaseră 469.593 de persoane, adică 16,86%.