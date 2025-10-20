Nicuşor Dan: România acţionează ca un membru deplin şi responsabil al spaţiului Schengen

Publicat la 17:08 20 Oct 2025

Nicuşor Dan: România acţionează ca un membru deplin şi responsabil al spaţiului Schengen. Foto:Hepta

Prima evaluare realizată după aderarea României la spaţiul Schengen confirmă că ţara noastră acţionează ca un membru deplin şi responsabil, fără deficienţe majore care să impună măsuri urgente, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, după întrevederea de la Palatul Cotroceni cu comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, informează Agerpres.

Şeful statului a subliniat că România se confruntă zilnic cu provocări complexe de securitate, dar continuă să contribuie semnificativ la consolidarea siguranţei Uniunii Europene, inclusiv prin apărarea graniţelor externe şi gestionarea ameninţărilor hibride.

„Apreciem recunoaşterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde securitatea întregii Europe, precum şi sprijinul acordat pentru întărirea capacităţii de reacţie la ameninţările venite din partea Rusiei”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat că România rămâne angajată în protejarea frontierelor UE şi în consolidarea cooperării europene privind combaterea atacurilor cibernetice, a dezinformării şi a ameninţărilor la adresa infrastructurii critice.