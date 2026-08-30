Nicușor Dan s-a întâlnit cu doi congresmeni americani la Baza Kogălniceanu. Președintele a mâncat la popotă, alături de soldați

Baza de la Kogălniceanu este cel mai important punct al prezenței militare americane în România. sursa foto: Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu cu doi membri ai Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților din SUA: președintele comitetului, Mike Rogers, și congresmanul Eric Sorensen. Baza de la Kogălniceanu este cel mai important punct al prezenței militare americane în România.

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Președintele a mâncat la popota bazei, alături de militarii aflați acolo. O galerie foto îl arată pe Nicușor Dan cu tava în mână la linia de autoservire, punându-și mâncare în farfurie și dând mâna cu soldații de acolo.

Pe X, șeful statului a descris întâlnirea drept o confirmare a cooperării româno-americane în domeniul apărării și securității.

„A fost o plăcere să îl întâlnesc pe congressmanul @RepMikeRogersAL, președintele Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților, și pe congressmanul Eric Sorensen, membru al Comitetului, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) – centrul prezenței militare americane în România și o expresie tangibilă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a scris Nicușor Dan pe X.

Discuțiile s-au concentrat pe importanța strategică a regiunii Mării Negre. Președintele a subliniat disponibilitatea României de a-și asuma un rol mai mare în propria apărare.

„Discuțiile noastre au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida în continuare descurajarea colectivă și reziliența. România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare – crescând angajamentele și îndeplinindu-le”, a mai scris Nicușor Dan.

Discuțiile au acoperit și alte domenii de cooperare din cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

„De asemenea, am revizuit o gamă largă de priorități în cadrul Parteneriatului Strategic dinamic al nostru, reafirmând angajamentul nostru comun de a avansa cooperarea în economie, industria de apărare, energie, infrastructură, minerale critice și tehnologii emergente. Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare americane în România reprezintă o prioritate – pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a scris Nicușor Dan.

Și Radu Miruță a fost prezent la această întâlnire

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a făcut parte din delegația condusă de Președintele României, Nicușor Dan, care s-a întâlnit duminică, 30 august, în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu o delegație a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate.

„Securitatea României se construiește printr-o acțiune complementară – pe de o parte, prin implicarea noastră activă la nivel european, iar pe de altă parte, prin relația pe care o avem cu Statele Unite în domeniul apărării. Cele două direcții nu se exclud, ci se susțin reciproc, iar prezența americană rămâne o componentă esențiala a posturii aliate de descurajare și apărare”, a declarat ministrul apărării naționale.