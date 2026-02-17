Nicușor Dan: "Și eu mi-a dori ca liderii din Coaliție să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa. Dar suntem mai bine ca acum un an"

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, într-un interviu acordat RRA, că și el și-ar dori ca liderii partidelor politice din Coaliție "să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa". FOTO captură video Facebook RRA

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, într-un interviu acordat RRA, că și el și-ar dori ca liderii partidelor politice din Coaliție "să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa, iar discuțiile să fie mai constructive". În legătură cu discuțiile care vor avea la Cotroceni, a spus că va fi "pe probleme de actualitate".

Întrebat despre întâlnirea de marți de la Cotroceni cu liderii partidelor din Coaliție, Nicușor Dan a spus că "e o discuție de început de sesiune parlamentară".

"Sunt mai multe subiecte de politică internă pe agendă. Sunt bucuros că în ședința Coaliției de ieri s-a ajuns la un consesn pe legi importnate, mai sunt și altele, urmeaza dezbatere pe buget. Chestiunile care sunt în dezbatere au fost tranșate prin negociere, cu întarziere, dar au fost tranșate prin negociere. Pe scurt, probleme de actualitate. E o întâlnire perioadica, una din întâlnirile periodice pe care le am cu partidele", a spus Nicușor Dan.

Peședintele a declarat că și-ar fi dorit să avem un buget la finalul anului trecut.

"Sunt 4 partide, plus minorități, fiecare cu susținătorii, votanții săi, interesele acestor categorii de public nu sunt mereu convergente și e întârziere a lua decizie.

Trebuie să salutăm faptul acesta, și partenerii noștri văd asta, creditorii văd asta, că fiecare din aceste partide și-a asumat guverarea într-o situație financiară dificilă și obligația de a păstra directia pro occidentala. Fiind publicuri diferite, partide cu diferite conflicte, deciziile se iau puțin mai greu.

Nemultumirea opiniei publice vine că s-a diminuat puterea de cumpărare, nu putea ascunde sub preș asta. Opinia publică e nemulțumită de tergiversări.

Dar asta e situatia, și eu mi-aș dori ca liderii partidelor să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa, discuțiile să fie mai constructive.

Am aceleasi nemulțumiri pe care le au românii, dar suntem mai bine decât ne-am fi așteptat cu un an în urmă", a mai afirmat Președintele.

"Nu văd motive pentru care această coaliţie să nu continue să funcţioneze", a conchis el.