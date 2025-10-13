Nicuşor Dan: „Violenţa împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanţă, lasă cicatrici și urme în viaţa de adult”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, octombrie 2025. Sursa foto: Administrația Prezidențială

Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine, violenţa împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societăţii şi, împreună, putem alege un alt drum, a transmis preşedintele României, Nicuşor Dan, luni, într-un mesaj cu prilejul Conferinţei Ministeriale Regionale privind eliminarea violenţei împotriva copiilor.

Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, împreună cu UNICEF şi Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru Violenţa împotriva Copiilor.

„Atinge un subiect sensibil, dar vital pentru societatea noastră - siguranţa şi protecţia copiilor. Violenţa împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanţă. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci şi urme invizibile în viaţa de adult. De modul în care ne vom creşte copiii depinde viitorul nostru ca naţiune”, a afirmat Nicuşor Dan, în mesajul prezentat de consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

„Doi din trei copii la nivel mondial sunt supuşi regulat la pedepse violente acasă”

Potrivit Raportului Anual UNICEF 2024, situaţia rămâne alarmantă, a evidenţiat acesta.

„Doi din trei copii la nivel global sunt supuşi regulat la pedepse violente acasă. În 2024, una din şase adolescente cu vârsta între 15 şi 19 ani a fost victima violenţei fizice sau sexuale din partea soţului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăieşte în gospodării unde mama este victimă a violenţei domestice.

Numărul real al copiilor abuzaţi este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece multe cazuri rămân neraportate sau nedeclarate, mai ales atunci când agresorii sunt părinţii sau tutorii legali. Din nefericire, în unele comunităţi din regiunea noastră, violenţa împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violenţă, ci, în mod greşit, ca măsuri disciplinare”, a arătat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Avem nevoie de legi mai ferme”

Şeful statului a subliniat că este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor de a creşte în siguranţă, respect şi demnitate.

„Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar şi de schimbarea mentalităţilor”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a reamintit că, la nivel global, UNICEF a sprijinit în 119 ţări consolidarea cadrului legislativ şi de politici pentru combaterea abuzului şi exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a violenţei online.

Faţă de cele arătate, acesta a punctat că protecţia copiilor nu cade doar în sarcina instituţiilor, ci este responsabilitatea noastră comună - autorităţi, familie şi şcoală.

În context, şeful statului a evidenţiat progresele înregistrate în combaterea acestui fenomen.

„Conform UNICEF, 6,2 milioane de copii afectaţi de violenţă au primit servicii de sănătate, sociale, juridice sau de aplicare a legii în 110 ţări, cifre care arată o creştere de 36% faţă de anul precedent. În plus, 759.000 de fete şi femei din 19 ţări au beneficiat de servicii de prevenire şi protecţie împotriva mutilării genitale feminine, iar 10,7 milioane de adolescente din 50 de ţări au accesat programe de prevenire şi îngrijire privind căsătoria timpurie”, a menţionat Nicuşor Dan.

„Violenţa nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică”

Dar pentru a obţine rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalităţi, a adăugat el.

„Eliminarea violenţei împotriva copiilor presupune investiţii substanţiale în educaţia incluzivă, în reformarea sistemelor şcolare, în formarea cadrelor didactice şi în sprijinirea familiilor aflate în situaţii vulnerabile. În egală măsură, autorităţile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecţie, dar şi mai active în ceea ce priveşte prevenţia. Violenţa nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică, ci îmbracă multiple forme”, a transmis şeful statului.

Potrivit acestuia, mediul online şi reţelele sociale necesită o atenţie specială.

„Pe lângă dezvoltarea componentei critice a educaţiei, trebuie să ne asigurăm că spaţiul online, în care copiii petrec tot mai mult timp, nu se transformă într-un mediu agresiv, de natură să genereze probleme fizice şi mentale pentru tineri. Este un subiect pe care trebuie să îl gestionăm cu atenţie, în cooperare cu alte state”, a mai arătat Nicuşor Dan.

În acelaşi timp, contextul regional din ultimii ani a fost marcat de schimbări profunde şi presiuni externe, a subliniat acesta.

„Nu ne lipsesc soluţiile. Ne lipsește curajul”

„În urma agresiunii militare a Rusiei, zeci de mii de familii ucrainene s-au refugiat din calea războiului, iar aceste evoluţii au subliniat şi mai mult urgenţa unei acţiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepţie”, a mai arătat Nicuşor Dan.

Ca o concluzie, şeful statului a spus că în acest domeniu soluţiile nu lipsesc, ci curajul de a le implementa pe scară largă.

„Ştim ce funcţionează: prevenirea universală prin programe şcolare şi siguranţă online; sprijinul timpuriu pentru familii, pentru a preveni separarea şi trauma; sisteme de justiţie şi protecţie sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează. Nu ne lipsesc soluţiile. Ceea ce ne lipseşte este curajul de a le implementa pe scară largă. Această conferinţă nu este doar o întâlnire. Este o oportunitate ca angajamentele să devină acţiuni concrete pentru eliminarea violenţei împotriva copiilor. Vă invit pe toţi ca, în aceste zile, să elaborăm planuri naţionale clare, cu obiective măsurabile şi responsabilitate reală. Să transformăm promisiunile în rezultate", a mai afirmat Nicuşor Dan.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.