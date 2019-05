Norica Nicolai, mesaj pentru Guy Verhofstadt: Înainte de a-ți lua biletul pentru Bucureşti, ar fi fost bine să-mi dai, mie sau colegilor mei, un telefon

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai îi transmite lui Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, că nu știe cu cine are de-a face, după ce și-a anunțat prezența la mitingul USR-PLUS și îi amintește de trecutul lui Dacian Cioloș. Europarlamentarul consideră că Verhofstadt greșește atunci când se arată un partizan al practicilor represive și ignoră abuzurile petrecute în justiția din România.

”Dragă Guy,

Înţeleg că te pregăteşti să fii prezent la o manifestare electorală a unei alianţe politice de tip neo-populist, a cărei listă de candidaţi la alegerile europene este condusă de o persoană care a purtat în tinereţe uniforma odioasă a Securităţii lui Ceaușescu. Cel care conduce astăzi lista a avut drept misiune să o supravegheze pe Doina Cornea, cel mai proeminent dizident anti-comunist al anilor 1980. În toate culturile politice există convingerea că cineva care a îmbrăcat uniforma unui serviciu de securitate o va purta toată viaţa, pe faţă sau în ascuns. Vei veni la Bucureşti pentru a-i sprijini pe copiii securiştilor noştri să devină securiştii copiilor noştri.

Înainte de a-ți lua biletul pentru Bucureşti, ar fi fost bine să-mi dai, mie sau colegilor mei, un telefon ca să-ţi povestim cu cine ești pe cale să baţi palma. Întreaga listă a celor pe care plănuiești să-i susţii geme de odrasle sau discipoli ai poliţiei politice comuniste. Chiar dacă nu judecăm niciodată copiii pentru greşelile părinţilor este bine să ştii că în România avem o vorbă: aşchia nu sare departe de trunchi!

Dragă Guy, mă preocupă mai puţin picnicul la care vrei să participi - am vrut doar să ştii de la mine cu cine vei sta la masă - ci mă îngrijorează continua ta campanie împotriva ţării mele.

Cred că greşeşti profund când te manifeşti ca un partizan necondiţionat al instituţiilor şi practicilor represive şi cred că greşeşti şi mai mult când refuzi să vezi gravele abuzuri petrecute în justiţia din România din ultimii 10 ani.

Ca de la liberal la liberal îţi spun că mă aşteptam să văd mai multă sensibilitate faţă de abuzul de putere şi amestecul vădit al serviciilor de informaţii în justiţia din România.

Noi, în ALDE România, stăruim să credem că libertatea cetăţeanului are prioritate în raport cu aparatele coercitive ale statului şi că definiţia reală a statului de drept pleacă de la calitatea drepturilor şi libertăţilor individuale, nu de la puterea necontrolată pe care o acumulează, încurajaţi de politicieni populişti, instituţiile judiciare şi de forţă.

Şi, Guy, mă îngrijorează că, într-un interviu din presa belgiană, Emmanuel Macron vorbeşte despre viitoarea construcţie pe care o are în vedere cu lideri precum Charles Michel, Mark Rutte, Antonio Costa şi alţii. Nu găsesc numele tău aici. Sau poate ai fost trecut la categoria „şi alţii”.

Nu o să ne vedem vineri, dar o să ne vedem cu siguranţa la Congresul nostru de la sfârşitul lui iunie unde noi vom susţine valorile pe care odată le-am susţinut împreună: demnitatea persoanei umane, libertatea, egalitatea, democraţia şi domnia legii.

Meantime, enjoy your stay in my country! The Romanian hospitality is worldwide famous!” scrie Norica Nicolai pe Facebook.