„Nu e o reformă în a da oameni afară”: Grindeanu l-a atacat pe Bolojan în Parlament, chiar în fața primarilor

Grindeanu l-a atacat pe premierul Bolojan, chiar în fața primarilor. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat, marți, pe premierul Ilie Bolojan, chiar în fața primarilor, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, în Parlament. După ce a criticat în termeni duri o parte dintre măsurile anunțate de Guvern, acesta a plecat și l-a lăsat pe prim-ministru să le dea explicații edililor care se aflau în sală.

În discursul său, Grindeanu a contestat în mod repetat folosirea termenului de „reformă” pentru pachetul de decizii anunțat de Executiv, subliniind că este vorba, în realitate, despre simple măsuri administrative. „Sper că observați că folosesc termenul de măsuri, nu de reformă. Nu e o reformă să dai oameni afară”, a afirmat liderul social-democrat, în aplauzele unei părți a sălii.

Acesta a avertizat că înghețarea investițiilor la nivel local ar echivala cu „un sabotaj economic și social”, cu efecte directe asupra comunităților mici și mijlocii. Totodată, Grindeanu a declarat că rezonează cu o mare parte dintre propunerile venite din partea UDMR, cerând renunțarea la „discursurile triumfaliste” și o discuție onestă despre problemele reale ale administrației publice.

„S-a încercat cu bună știință, în ultima perioadă, diabolizarea primarului din România. Dacă nu ești dintr-o localitate care primește miliarde de la buget, ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile sau amante, fie ca hoț de fonduri publice. Această diabolizare colectivă este o minciună comodă și exprimă o lene morală și intelectuală, dublată de un populism ieftin”, a spus Grindeanu.

Acesta a mai susținut că administrația locală nu se face „cu lozinci și etichete”, ci cu muncă și efort constant, arătând că mulți edili sunt nevoiți să vină aproape săptămânal la București pentru a obține finanțări necesare dezvoltării comunităților pe care le conduc.

În acest context, Grindeanu a criticat tăierile bugetare operate de Guvern, arătând că acestea au dus deja la situații în care iluminatul public a fost întrerupt în numeroase localități.

„E foarte comod să îi spui unui primar că e incapabil, după ce i-ai luat toți banii din conturi. Această abordare greșită trebuie să înceteze”, a conchis Grindeanu.

Grindeanu, pus în dificultate de un primar din sală

Sorin Grindeanu a primit și o întrebare din partea unuia dintre primarii prezenți.

Primar: Tot ce ați spus Dumneavoastră e, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă veți fi întrebat de colegii mei primari: „Păi bine, măi, nu îți plac măsurile, dar nu ați votat împreună?” (n.r. PSD cu PNL).

Răspuns Sorin Grindeanu: Mare parte din măsurile de care am vorbit o să vină. Avem vreun buget aprobat acum și nu știu eu. Avem pachetul de administrație aprobat și nu știu eu? Sunt anumite lucruri care țin de impozite și taxe locale și așa cum v-am spus, asta da, asta da (n.r. PSD le-a votat), și sunt lucruri care pot fi corectate și da, susținem. Au venit propuneri din partea colegilor de la UDMR cu care, cu parte din ele, rezonăm. Iar celelalte, vor trebui să fie văzute în bugetul pe 2026, dacă este să vorbim corect, care se va discuta, în mod sigur, în săptămânile următoare, dar domnul prim-ministru știe să vă spună mai multe din acest punct de vedere. Petru noi, priotritățile sunt cele legate de taxe, să rămână la autoritățile locale, să continuie investițiile prin PNDL și Anghel Saligny, și sunt lucruri importante pentru comunitățile locale. Și, la fel de important, este să se refacă această relație. De șase luni de zile aud cum primarii sunt angajatori de amante, pile, și cum vor bani de la Anghel Saligny ca să fure, și singurul care am ținut piept la povestea asta am fost eu. Mulțumesc.