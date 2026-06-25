Numărul 2 din PSD îl atacă pe Ilie Bolojan. Claudiu Manda: "V-ați dovedit un mincinos. Nu vă deranjează că sunteți la mila lui Simion?"

4 minute de citit Publicat la 14:33 25 Iun 2026 Modificat la 14:35 25 Iun 2026

Claudiu Manda îl numește "mincinos" pe Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacționat într-o lungă postare pe Facebook după ce președinții PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, iar în urma întâlnirii s-a degajat varianta unui guvern minoritar al celor trei formațiuni, care să facă "rotativa" în 2027 cu un guvern minoritar PSD.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a respins deja această variantă numind-o "o copilărie".

Postarea lui Claudiu Manda, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Claudiu Manda: Domnule Bolojan, v-ați dovedit un mincinos

"Domnule Bolojan,

V-ați prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-ați dovedit un MINCINOS. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României.

Iar faptele vorbesc de la sine.

Episodul 1

Ați mers la consultările de la Palatul Cotroceni, cu „bună-credință”, spunând că o faceți pentru binele acestui popor. Ați spus că veți vota un guvern tehnocrat. Fără PSD.

Ați primit exact ce ați cerut - domnul Tomac a fost de acord.

Apoi v-ați răzgândit. Ați decis că nu vreți nici secretari de stat, nici prefecți politici. Din nou, ați primit ce ați cerut. Domnul Tomac a fost de acord.

Dar nici asta nu v-a fost suficient. Așa că ați căutat un nou pretext ca să nu vă țineți de cuvânt.

Ați spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-iști vopsiți în guvern. Premierul desemnat a acceptat și această condiție. A spus că îi va schimba și că așteaptă propuneri de tehnocrați de la dumneavoastră.

Claudiu Manda: "Aproape 90% dintre români vor un guvern cât mai repede"

Toată lumea v-a transmis același lucru: România are nevoie, cât mai repede, de un guvern stabil, pentru că fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri la PNRR, investiții amânate și o Românie care pierde credibilitate.

Și, cel mai important, același lucru vi l-au spus și românii. Cei pentru care trebuie să guvernăm.

Peste 83% dintre români spun că direcția în care merge țara este greșită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede și încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal și de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat.

Nu mai aveați niciun motiv să spuneți nu. Așa că ați inventat altul. Ați spus că nu votați pentru că guvernul nu are susținere politică.

De la cine nu avea susținere, domnule Bolojan? De la PSD? PSD nu a condiționat niciodată votul de funcții, ci de programul de guvernare.

De la celelalte partide? Erau la masa negocierilor.

Sau singurul om care nu și-a respectat propriul cuvânt erați chiar dumneavoastră?

Claudiu Manda: "Ați spus că votați guvern PSD. Apoi v-ați schimbat din nou poziția"

Episodul 2

Marți ați fost din nou la consultări. Tot de „bună-credință”. Tot pentru „binele acestui popor”. Și ați declarat că sunteți dispus să votați un guvern PSD.

Și, din nou, v-ați schimbat poziția. Asta după ce ați repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD și Sorin Grindeanu trebuie să își asume guvernarea.

Și, ce credeți, domnule Bolojan? PSD și-a respectat poziția pe care o anunțase încă de la primele consultări.

Domnul Sorin Grindeanu a anunțat după consultări că PSD, la fel ca prima dată, este pregătit să preia guvernarea. PSD și-a respectat cuvântul.

Ce ați făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan? Ați schimbat din nou condițiile. În numai câteva ore, ați abandonat tot discursul pe care l-ați susținut în ultimele săptămâni.

Ați mers repede la Palatul Cotroceni și ați propus o rotativă. Adică, mai pe înțelesul tuturor, i-ați cerut domnului președinte să nominalizeze un alt guvern – tot al dumneavoastră.

Și cu ce voturi îl veți trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD? Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereați să își asume guvernarea și pe care astăzi îl chemați din nou să vă voteze?

Cum puteți cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte?

Cu niște voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?

Claudiu Manda: "De câte ori primiți ceva, schimbați condițiile. Vreți doar dreptul de a decide singur"

Domnule Bolojan,

Există un tipar pe care românii îl văd deja. De fiecare dată cereți ceva. Când ceilalți acceptă, schimbați condițiile. Iar apoi spuneți că vina este a lor.

De ce continuați să îi mințiți pe români? De ce nu le spuneți direct că vreți un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur.

Ați făcut asta în relația cu partidele. Ați făcut-o la guvernare, unde ne-ați amenințat cu demisia ori de câte ori lucrurile nu ieșeau cum voiați dumneavoastră. Ați făcut-o și în partid, fluturând demisia celor care nu au fost de acord cu dumneavoastră.

Cum puteți pretinde ca toate partidele din coaliție să facă doar ce vreți dumneavoastră?

Cine vă mai poate crede? Cum poate cineva să negocieze cu dumneavoastră dacă ceea ce spuneți luni nu mai este valabil marți?

Spre deosebire de dumneavoastră, PSD își respectă cuvântul! Încă de la primele consultări, PSD a avut o singură poziție: România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil.

Claudiu Manda: "Nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul Victoria din mila lui Simion?"

Singura preocupare a PSD a fost programul de guvernare și măsurile pentru români.

Cine trebuie să vă mai explice că orice zi în care România nu are un guvern cu puteri depline este o zi în care pierdem bani din PNRR, investiții, credibilitate și șansa de a avansa în proiecte strategice precum aderarea la OCDE?

Și încă ceva, domnule Bolojan...

Nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion?

P.S. Și acum, dați drumul la boți, roboți și tiriboți. Doar acolo se mai aude cineva aplaudându-vă.

La susținerea populară am văzut cum stați. În Piața Victoriei au ieșit pentru dumneavoastră mai puțini oameni decât au participat la conferința Organizației de Femei PSD Dolj, iar la Oradea, mai puțini decât încap într-un maxi-taxi."