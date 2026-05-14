Numărul doi din PNL spune că avea alte așteptări de la Nicușor Dan: Credeam că va susține mai mult Guvernul Bolojan

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. sursa foto: Hepta

Secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, afirmă că s-ar fi aşteptat de la preşedintele Nicuşor Dan să oprească PSD să depună moţiunea de cenzură şi să-l susţină mai mult pe Ilie Bolojan „ştiind ce greu s-a format acest Guvern şi în ce situaţie e România”.

„Preşedintele Nicuşor Dan a spus foarte clar că-şi doreşte să fie mediator. (...) Eu personal (...) m-aş fi aşteptat să dea mai multă susţinere Guvernului Bolojan, ştiind ce greu s-a format acest Guvern şi ştiind foarte bine în ce situaţie e România. Ce aşteptare aş fi avut eu de la preşedintele ţării e de a fi oprit PSD să depună această moţiune de cenzură pentru că România nu-şi permite o criză politică azi. Vedem ce s-a întâmplat în ultimele zile şi nu vedem nici perspectivele politice în viitorul apropiat”, a declarat Motreanu, joi, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Referindu-se la poziţia PSD că situaţia economică actuală este cauzată de premierul Ilie Bolojan, europarlamentarul liberal i-a îndemnat pe social-democraţii să-şi asume guvernarea, „dacă au soluţii mai bune”.

„Tocmai de aceea ar fi normal, dacă are soluţiile foarte bune pentru România, PSD ar trebui să-şi asume guvernarea. Întrebarea e de ce, dacă ştii ce trebuie să faci sau dacă poţi mai mult sau dacă ai soluţii mai bune, de ce nu-ţi asumi guvernarea?”, a spus secretarul general al PNL.

Motreanu a punctat însă că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu ar fi un bun premier din cauză că n-ar avea suficientă credibilitate.

„Din punctul meu de vedere nu (nu ar fi un bun premier Sorin Grindeanu - n.r.), şi pornesc de la credibilitatea pe care o are. În momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză îţi trebuie un premier care să fie şi competent, dar care să se bucure şi de o oarecare încredere. Este foarte greu să impui anumite reforme, dacă tu nu te bucuri de susţinerea populaţiei, de încrederea populaţiei. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut şi la momentul la care a preluat funcţia de prim-ministru încrederea necesară, are şi în momentul de faţă încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu la 10% nu cred că ar putea să impună nişte reforme”, a adăugat liberalul.