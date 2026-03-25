O senatoare USR îi cere lui Daniel Băluţă anularea taxei de regenerare urbană şi returnarea banilor încasaţi: Este populism ieftin

Senatoarea USR Simona Spătaru îi cere primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, anularea taxei de regenerare urbană şi returnarea banilor încasaţi, potrivit Agerpres. Simpla suspendare a taxei de parcare reprezintă "populism ieftin", a transmis aceasta, De asemenea, îi cere edilului PSD reducerea taxei de salubritate.



Simona Spătaru îl mai acuză pe Daniel Băluţă, într-un mesaj video pe Facebook, că ar fi "împrăştiat" milioane de euro la televiziuni, pentru "a-şi face reclamă pe banii" cetăţenilor.



"A instituit cele mai scumpe taxe din Bucureşti. Şi taxa pe gunoi menajer, şi taxa de parcare. Acum spune că va suspenda taxa de parcare. Credeţi că degeaba? Nu. M-am ocupat personal ca, împreună cu (n.r.: USR) Sector 4 să anulăm această taxă în instanţă. Se judecă şi, în curând, vom afla şi pronunţarea.

Credeţi că sunt adevărate aceste ajutoare pe care le vrea pentru oamenii care vor să îşi cumpere carburanţi? La două luni câte 200 de lei? Populism ieftin. Daniel Băluţă ar trebui să reîntoarcă oamenilor banii pe care i-a încasat pe taxa de parcare. Asta ar fi corect să facă. Să reducă taxa de salubritate şi chiar să facă curăţenie în sector", a spus ea.



De asemenea, USR Sector 4 anunţă că o şedinţă extraordinară de Consiliu Local a fost convocată pentru miercuri, ora 18:00. Pe ordinea de zi figurează suspendarea taxei de regenerare urbană şi acordarea unor ajutoare de urgenţă destinate achiziţiei de carburant auto de către familiile sau persoanele singure aflate în situaţii de necesitate.



Consilierii USR au depus două amendamente la proiectele menţionate, prin care cer anularea taxei şi recuperarea integrală a banilor. Conform sursei citate, dacă taxa ar fi doar suspendată, ar putea fi reintrodusă şi eventual mărită, câteva luni mai târziu.



"Taxa abuzivă nu a produs niciun efect în folosul locuitorilor Sectorului 4, în schimb a umplut conturile administraţiei publice care gestionează defectuos finanţele publice. Aşteptăm în continuare decizia instanţei în dosarul de anulare iniţiat de noi, care s-a judecat pe 20 martie, şi avem încredere că vom primi o decizie în favoarea locuitorilor din Sectorul 4", se arată pe pagina de Facebook a organizaţiei.



USR Sector 4 cere şi înlocuirea voucherelor pentru benzină cu decontarea costurilor de deplasare cu transportul în comun.



"Într-un oraş sufocat de maşini, încurajarea folosirii maşinii personale e lipsă de responsabilitate faţă de infrastructură şi sănătatea publică", precizează sursa citată.



Primarul Daniel Băluţă propune ca taxa de regenerare urbană să se suspende de la 1 aprilie, iar un sprijin financiar pentru carburant să fie acordat locuitorilor Sectorului 4 cu loc de muncă, vehicule de o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 de centimetri cubi şi venit pe membru de familie mai mic de 5.000 lei.



Este vorba despre acordarea unui ajutor de 200 de lei pentru carburant, o dată la două luni, timp de o jumătate de an. Daniel Băluţă a estimat că între 20.000 şi 30.000 de familii vor beneficia de acest sprijin financiar.