O veste excelentă pentru toţi românii! Anunț important făcut de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu

”O veste excelenta pentru TOȚI românii! Am redus SEMNIFICATIV planul de împrumuturi pentru luna august.

V-am spus că vin cu o surpriză majoră. Nu a fost ușor dar am reușit. Mai urmează și altele. Avem un buffer la nivel record, în contul nostru de la BNR.

Am injectat lichidiate în economie la un nivel record

In special pentru că am investit cele mai mari sume în primele 7 luni din ani din ultimii 10 ani. Dar nu ajunge și nu ne oprim aici. România are nevoie, așa cum vedem în toată lumea, și de dobânzi reale zero sau și mai bine, negative. Trecem printr-o perioadă de criză fară precedent și politica economică, fiscală +monetară, trebuie să fie stimulativă (sau, mai clar, să nu afecteze negativ creșterea economică).

Am spus că nu vom avea recesiune tehnică în 2020

Dar vreau mai mult pentru că TOȚI românii merită asta. Vreau să avem și o explozie a creșterii economice în 2021. Doar printr-o politică economică stimulativă putem să atingem acest obiectiv în 2021. Voi face totul pentru ca în 2021 să avem cea mai mare rată a creșterii economice din UE și să eliminăm efectele negative ale pandemiei”, a scris Florin Cîțu, luni seară, pe pagina sa de Facebook.