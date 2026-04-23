Oana Gheorghiu "face apel" la PSD să nu mai lanseze "ştiri false" despre companiile de stat din planul de listare la bursă

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a afirmat, joi, cu trimitere către PSD, că informaţiile propagate despre presupusa „vânzare hoțească” a unor pachete de acțiuni ale statului reprezintă "un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii și pentru a intoxica spațiul public". "Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piața de capital în conspirații fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu niște oameni care pretind că au multă experiență profesională în spate", a adăugat Oana Gheorghiu.

PSD vrea să interzică, pentru doi ani, listarea la bursă a companiilor de stat profitabile. Sorin Grindeanu anunţase că PSD va depune în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.”, a afirmat liderul PSD.

Oana Gheorghiu a afirmat că problema depăşeşte atacurile politice.

"Când un politician alege deliberat să răspândească panică și dezinformare într-un moment politic atât de dificil pentru România, problema nu mai este doar una de atac politic.

Ea devine o problemă de iresponsabilitate publică.

Ce încearcă astăzi să propage acești politicieni despre presupusa „vânzare hoțească” a unor pachete de acțiuni ale statului este un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii și pentru a intoxica spațiul public.

Nu, nu există nicio decizie de „cadou” făcut unor fonduri „alese din pix”.

Raportul pus în discuție este unul complet exploratoriu. Este o propunere care e supusă dezbaterii și, din respect față de cetățeni și pentru a fi transparenți, am decis să publicăm acest material direct pe site-ul Guvernului încă din data de 16 aprilie", a postat Oana Gheorghiu.

A punctat ce reprezintă documentul

"Așadar, nimic nu se întâmplă secret sau precipitat. Este doar un document de lucru care prezintă opțiuni, nu decizii:

nu conține evaluări independente;

verdictele sunt orientative;

recomandarea este ca Guvernul să mandateze studii de fezabilitate pentru companiile identificate;

abia după realizarea studiilor se revine cu recomandare de decizie pentru fiecare caz.

estimările de venituri sunt prezentate clar ca estimări la prețurile curente de piață, nu ca angajamente.

Nu, nu se propune „ocolirea Bursei” și această interpretare este falsă. Raportul complementar prezentat vorbește explicit despre companii care ar putea fi eligibile pentru listare parțială la Bursa de Valori București, iar comunicarea oficială spune clar că studiile de fezabilitate vor fi comisionate de ministerele tutelare tocmai pentru a analiza aceste opțiuni. Nu, mecanismul ABB nu este invenție obscură sau o fraudă mascată. Accelerated bookbuilding este un mecanism folosit de ani de zile pe piețele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituționali; el a fost folosit inclusiv pe companii listate la Bursa de Valori București, de exemplu în tranzacții cu OMV Petrom prin Fondul Proprietatea.

Un ABB se adresează în mod tipic investitorilor instituționali, nu unei oferte publice de retail. Dar asta nu înseamnă „furt”, „sabotaj” sau „cadou din pix”. Înseamnă un mecanism standard de piață, folosit pentru pachete mari, cu reguli, intermediari și preț stabilit prin cererea din piață, nu prin fanteziile unui partid aflat într-o permanentă campanie.

Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piața de capital în conspirații fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu niște oameni care pretind că au multă experiență profesională în spate.



Cine vrea să critice o politică publică are tot dreptul să o facă. Dar cine minte cu bună știință, vorbind despre „escrocherii”, „prăduire” și „avantaje personale” fără fapte și fără probe nu face opoziție responsabilă.

Face doar propagandă periculoasă.

Fac un apel public la responsabilitate și decență. Ultimul lucru de care România are nevoie astăzi este de știri false, care nu fac altceva decât să toarne gaz pe foc și inflamează societatea folosind narative completamente false".