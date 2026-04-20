Oana Gheorghiu: Nu voi accepta șantajul PSD. Îmi voi continua, alături de Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat

Premierul Ilie Bolojan și viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Sursa foto: Agerpres Foto

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat.

Poziția exprimată de Oana Gheorghiu pe Facebook vine în contextul în care PSD votează în această după-amiază, într-un eveniment desfășurat la Parlament, retragerea politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a avertizat, tot luni, luni că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ține cont că Guvernul și-a pierdut majoritatea, este posibil ca social-democrații să depună o moțiune de cenzură.

Oana Gheorghiu: Cele mai importante privatizări au fost făcute de cei care azi le contestă

''PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că 'ne vinde țara', așa că inițiază o lege ca să 'apere' ei companiile de stat. Hai să vedem cine 'ne-a vândut țara':

Sidex Galați - privatizată în 2001 de prim-ministru PSD Adrian Năstase;

Petrom - listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Distrigaz Sud - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Distrigaz Nord - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Nuclearelectrica - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Romgaz - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Electrica - listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Hidroelectrica - listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.

În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost 'vândute', ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate. Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale - acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi (...)

Mai bine deții 75 - 80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului.

Oana Gheorghiu: Listarea companiilor deranjează PSD pentru firmele nu vor mai putea fi controlate discreționar

(...) E trist că, indiferent cât a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancorați în trecut.

De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic.

Asta este, de fapt, miza. Nu 'vânzarea țării', ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid. Ipocrizia este evidentă: același instrument care ieri era 'un succes pentru România' devine astăzi 'un pericol'.

Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere. Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetățeni, nu de companii capturate de interese politice.

Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat și nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD'', a conchis Oana Gheorghiu.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat, luni, că a depus, în procedură de urgență, un proiect care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic.