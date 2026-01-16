Oana Ţoiu a anunţat ce va face România cu cele 16,68 miliarde de euro din programul SAFE: "Miza nu e doar să cumpărăm echipamente"

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Foto: Hepta

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, vineri, după ce "planul României pentru Programul SAFE a fost aprobat de Comisia Europeană", că suma alocată, de 16,68 miliarde de euro, va merge "și în industria națională de apărare pentru sisteme de protecție și tehnică modernă, dar și în infrastructură duală". "Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică, pe care Comisia Europeană o poate obține datorită ratingului său de credit ridicat", mai susţine Ţoiu.

"O decizie importantă pentru securitatea și economia noastră: planul României pentru Programul SAFE a fost aprobat de Comisia Europeană.

Facem parte din primul val de 8 țări (alături de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia) care au primit undă verde pentru investiții strategice în apărare. Programul SAFE (Security Action for Europe) se întinde până în 2027, iar România a obținut în urma negocierilor a doua cea mai mare alocare din Uniune, 16,68 miliarde de euro.

Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică, pe care Comisia Europeană o poate obține datorită ratingului său de credit ridicat.

Este o mare oportunitate de a ne finanța siguranța la costuri mult mai mici decât cele de pe piețele financiare obișnuite.

După ce am aprobat prioritățile în CSAT și după transmiterea planului către Bruxelles, această aprobare a venit în urma unui efort de echipă interinstituțională, cu coordonare prin Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-ministrului și ministerele Apărării, Economiei și Ministerul Afacerilor Externe, atât din Bruxelles, cât și din țările vizate pentru parteneriate, cu un rol esențial de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne", a postat Oana Ţoiu pe Facebook.

Ea a punctat şi ce investiţii se vor face cu aceşti bani.

"Miza nu este doar să cumpărăm echipamente, ci să investim în România, pentru că acest plan a fost negociat cu un accent puternic pe localizare.

Investițiile se vor face cu implicarea lanțului local de aprovizionare, iar asta înseamnă contracte pentru firmele românești și locuri de muncă specializate aici, acasă.

Banii vor merge și în industria națională de apărare pentru sisteme de protecție și tehnică modernă, dar și în infrastructură duală.

Planul include finanțarea pentru infrastructura care poate fi folosită atât militar, cât și civil și ne permite să accelerăm finalizarea tronsoanelor din A7 și A8, esențiale pentru a lega Moldova de restul țării și pentru a deschide noi rute rapide cu vecinii noștri.

Lucrăm deja pentru a parcurge etapele tehnice la nivelul Consiliului UE, astfel încât aceste resurse să fie investite cât mai rapid în apărarea și în economia României", a mai afirmat Oana Ţoiu.