Oana Ţoiu: Până la sfârșitul acestui an și anul viitor, aliaţii din NATO, alţii decât cei din SUA, vor trimite noi trupe și echipamente

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat joi, la o zi de la vestea guvernului american că va micșora numărul de soldați americani din România, că va fi suplimentat ajutorului NATO pentru ţara noastră. Potrivit declaraţiilor sale, până la sfârșitul acestui an și anul viitor, aliaţii din NATO, alţii decât cei din Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. "Principalul nostru focus acum este și în zona de apărare aeriană", a subliniat şefa diplomației române în cadrul interviului.

Oana Ţoiu anunţă suplimentarea ajutorului NATO pentru România

Șefa diplomației române a precizat în cadrul interviului oferit joi, Europei Libere, că decizia Administrației Donald Trump de a nu mai continua dislocarea rotațională în România a aproape o mie de militari nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Totodată, Oana Ţoiu a subliniat că relația dintre cele două țări este una de încredere care încă se dezvoltă.

"Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar și în format aliat NATO, modalitățile în care creștem mai departe capacitatea defensivă, dar și de descurajare. Principalul nostru focus acum este și în zona de apărare aeriană. (…) Până la sfârșitul anului și anul viitor, o să vedem o prezență întărită NATO în România și, în special, o prezență întărită NATO în ceea ce privește capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct", a spus ministra de Externe în timpul declaraţiilor.

Anunţul Oanei Ţoiu a venit în contextul în care un oficial NATO a spus despre decizia SUA de a retrage trupe americane din România că "Ajustarea posturii militare nu e ceva neobișnuit".

Despre retragerea parțială a trupelor americane din România și parteneriatul cu SUA, Oana Ţoiu a declarat: "Ce este foarte clar în acest moment și reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversații bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este șubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor".

În cadrul interviului de astăzi, Oana Țoiu a mai menţionat că România își dorește ca firme americane din domeniul apărării să investească pe teritoriul național prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ţara noastră poate accesa peste 16 miliarde de euro prin acest program, care permite și participarea unor entități terțe.

Oana Ţoiu, despre viitorul hub de securitate maritimă a Uniunii Europene la Marea Neagră:

"Noi am prezentat nu doar miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană, ci și ministrului de Externe al Turciei acest proiect, pentru că este foarte importantă colaborarea dintre Uniunea Europeană și Turcia. (…).

Voi merge la Ankara săptămâna viitoare, iar parte din agendă este și hubul de securitate la Maritimă, la Marea Neagră", a mai spus şefa diplomației române în timpul declaraţiilor oferite în după-amiaza zilei de joi.