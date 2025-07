Oana Ţoiu, despre prioritatea zero de politică externă a României: Ţara noastră nu trebuie să aleagă între Bruxelles şi Washington

Oana Ţoiu a fost invitata prezentatoarei Sabina Iosub în cadrul ediţiei speciale de la Antena 3 CNN, difuzată sâmbără seara la TV. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a vorbit sâmbătă seara, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, despre prioritatea zero de politică externă a României. Pusă să aleagă între relaţiile cu oficialii de la Bruxelles şi cei de la Washington, Oana Ţoiu a subliniat că ţara noastră "nu trebuie să aleagă între aceste două relaţii".

"Suntem o ţară prietenă cu SUA, dar şi un ambasador puternic al UE", a subliniat ministrul Afacerilor Externe în timpul declaraţiilor făcute în această seară la Antena 3 CNN, unde a vorbit şi despre faptul că România este ţinta unui război hibrid.

Întrebată de prezentatoarea Sabina Iosub care este prioritatea zero de politică externă a României, Ioana Ţoiu a răspuns: "În acest moment, pentru România este cel mai important să îşi crească puterea vocii, puterea de negociere şi rolul care este văzut în interiorul Uniunii Europene, al NATO şi internaţional; inclusiv în componenta economică. De ce spun asta? În primul rând, trebuie să fim în siguranţă - asta este prioritatea zero în acest moment a României, inclusiv pe dimensiunea politicii externe. În al doilea rând, trebuie să folosim apartenenţa noastră la aceste structuri şi puterea de negociere pe care o are România să ne asigurăm că există o creştere economică , că nu intrăm într-o criză economică. Şi asta poate fi oprită doar cu acordul componentei internaţionale în acest moment. Este extrem de important asta.

Şi a treia dimensiune este legată de rolul crescut pe care România trebuie să-l joace în regiune - o conversaţie pe care am avut-o şi ieri alături de preşedintele Nicuşor Dan, ceilalţi miniştri care au fost în delegaţie, şi cu cancelarul Merz (...) şi cu Mediul de Afaceri. Este o conversaţie care clarifică importanţa pe care România o are în regiune şi nevoia celorlalţi parteneri de a lucra cu noi într-o zonă mult mai proactivă a proiectelor, a iniţiativelor şi cu o viteză mult mai mare de reacţie, de decizie şi de implementate", a spus ministrul Afacerilor Externe.

Oana Ţoiu: "România nu trebuie să aleagă între Bruxelles şi Washington"

"România nu trebuie să aleagă între aceste două relaţii. Este o tensiune... şi la nivelul negocierii comerciale, în zona de apărare, acolo, după Summitul de la Haga, după convesaţia Coaliţiei de voinţă în sistem hibrid de la Roma – sunt nişte paşi foarte clari înspre o aliniere, inclusiv în zona de apărare. O realiniere cred că este un cuvânt mult mai potrivit, şi în cadrul NATO".

Ulterior, ministrul Afacerilor Externe. a mai spus: "Însă, România nu trebuie să aleagă între Bruxelles şi Washington. Faptul că noi avem acest parteneriat strategic puternic cu Statele Unite ale Americii, prezenţa lor pe teritoriul României în bazele NATO, o comunitate puternică de români, care au plecat în Statele Unite ale Americii, în unele cazuri, de multă vreme... şi acum sunt un pod transatlantic într-un fel... ne punem în poziţia de a fi una dintre ţările care poate să fie prietenă cu Washington în interiorul deciziilor Uniunii Europene. De exemplu, noi am susţinut întotdeauna participarea Statelor Unite ale Americii şi în umbrela programului SAFE de acces la instrumente financiare pentru întărirea apărării", a mai precizat ministrul Afacerilor Externe în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

În timpul declaraţiilor din această seară, Oana Ţoiu a dezvăluit că va pleca peste două luni în Statele Unite ale Americii ca să pregătească întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderul de la Casa Albă, Donald Trump.