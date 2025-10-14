Oana Țoiu: Germania rămâne principalul partener economic al României, cu investiții de peste 18 miliarde de euro

Germania continuă să fie principalul partener economic al României, ocupând primul loc atât în topul schimburilor comerciale bilaterale, cât și în clasamentul investițiilor străine directe a subliniat marți ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după întrevederea cu omologul german Johann David Wadephul, aflat în vizită oficială la București, relatează Agerpres.

„Germania este principalul partener comercial al României și cel mai important investitor străin. Până în prezent, investițiile germane în România depășesc 18 miliarde de euro, fiind concentrate în sectoare strategice și de vârf, precum industria auto, tehnologia, infrastructura și energia. Această colaborare creează locuri de muncă bine plătite și sprijină dezvoltarea unor afaceri competitive, care generează valoare nu doar pentru România și Germania, ci și pentru întreaga piață a Uniunii Europene”, a explicat Oana Țoiu în cadrul conferinței de presă comune de la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul de exterene a punctat că aceste investiții consolidate contribuie la stabilitatea economică a României permit transferul de tehnologie și know-how, precum și creșterea atractivității țării pentru alți investitori internaționali. În plus, cooperarea economică bilaterală sprijină integrarea României în lanțurile valorice europene și globale, consolidând poziția țării pe scena economică internațională.

Oana Țoiu a subliniat, de asemenea, că parteneriatul economic cu Germania nu se limitează doar la investiții și comerț ci se extinde și la proiecte de formare profesională susținerea start-up-urilor și dezvoltarea infrastructurii poate consolida o relație solidă și strategică între cele două state.

Această vizită vine într-un context de intensificare a dialogului economic și politic dintre România și Germania cu scopul de a crește competitivitatea și reziliența economiei românești în fața provocărilor regionale și globale.