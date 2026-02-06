Olanda ironizează România: Preşedintele Nicușor Dan zboară cu un "container zburător"

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Antena 3 CNN

Zborurile preşedintelui României, Nicușor Dan, au fost analizate recent în una dintre cele mai vechi reviste din Olanda, iar ironiile la adresa şefului statului nu au lipsit. "Președintele român călătorește într-un «container zburător»", a relatat De Groene Amsterdammer. Desigur, jurnaliştii olandezi au scris şi despre faptul că Nicuşor Dan a rămas blocat pe Charles De Gaulle Paris, la începutul lunii trecute, întrucât pista aeroportului era acoperită cu zăpadă. Preşedintele României participase la summitul Coaliției de Voință, care a avut loc la Palatul Elysee şi a reuşit să se întoarcă la Bucureşti la aproape 24 de ore de la data programată iniţial.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a călătorit cu un avion militar de transport, C-27J Spartan, la Paris, unde pe 6 ianuarie s-a desfăşurat reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliției de Voință". Potrivit publicației De Groene Amsterdammer, şeful statului a ales varianta economică și pentru a evita imaginea de lux.

Faptul că aeronava C-27J Spartan nu a mai putut decola din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, iar decolarea a fost întârziată cu aproape o zi, le-a reamintit tututor de lipsa unei aeronave oficiale dedicate șefului statului. Nicuşor Dan a rămas blocat pe aeroportul Charles De Gaulle Paris împreună cu jurnaliștii care l-au însoțit la summitul Coaliției de Voință.

Jurnaliştii olandezi au vorbit despre povestea primului avion de pasageri construit în România și folosit inclusiv de Nicolae Ceaușescu: ROMBAC 1-11. Acesta fost retras în 2009, întrucât era prea zgomotos și nu respecta normele europene de mediu.

Mai mult, avionul ROMBAC 1-11, care a fost construit în țară sub licență britanică, nici nu mai era primit pe unele aeroporturi. Astfel, fiecare preşedinte al României a fost nevoit să facă diferite alegeri pentru călătoriile externe.

În comparaţie cu fostul şef de stat, Klaus Iohannis, care prefera avioanele private, Nicuşor Dan alege să meargă în deplasările din afara României cu un C-27J Spartan, poreclit "containerul zburător" de jurnaliştii publicaţiei De Groene Amsterdammer.

"Spre deosebire de predecesorul său, Dan a ales să zboare cu un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române (un avion militar de transport tactic) pentru a economisi bani și a evita stigmatul unui avion de lux. Predecesorul său, Klaus Iohannis, era cunoscut pentru călătoriile sale de lux și cheltuielile de deplasare exorbitante", au scris jurnaliştii din Olanda.

În timpul mandatelor lui Klaus Iohannis, statul a plătit peste 22 de milioane de euro pe curse private, unele cu dotări considerate exagerate. Avioanele aveau cabine și lounge-uri cu lemn de mahon.